Первый в мире NFT-музей войны собрал более $600 тысяч для украинской армии

За первый день работы первый в мире NFT-музей войны, созданный группой NFT-художников вместе и сотрудниками Министерства цифровой трансформации, собрал для украинской армии 600 тысяч долларов.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Пользователи купили 1282 виртуальных экспоната. Все заработанные деньги переведут в криптовалютный фонд, который создала украинская криптобиржа KUNA.

Он создан специально для сбора денег для украинской армии, а также цифрового и киберсопротивления.

"Мы стали первыми, кто объединил технологию блокчейн и современное искусство, чтобы задокументировать историческую правду о войне России против Украины", - подчеркнул Федоров.

В Минцифры отмечают, что цель NFT-музея – распространение правдивой информации среди мирового диджитал-сообщества и сбор денег в поддержку Украины. Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, и их может приобрести кто угодно.

Ранее Министерство обороны Украины совместно с аналитической системой YouControl и при поддержке Международного фонда "Возрождение" создали онлайн-платформу "Люди для Украины".

Цель проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО.