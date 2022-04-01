Перший у світі NFT-музей війни зібрав понад $600 тисяч для української армії

За перший день роботи перший у світі NFT-музей війни, створений групою NFT-художників разом із співробітниками Міністерства цифрової трансформації, зібрав для української армії 600 тисяч доларів.

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Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Користувачі всього купили 1282 віртуальні експонати. Усі зароблені гроші переведуть до криптовалютного фонду, який створила українська криптобіржа KUNA.

Він створений спеціально для збирання грошей для української армії, а також цифрового та кіберопору.

"Ми стали першими, хто об'єднав технологію блокчейн та сучасне мистецтво, щоб задокументувати історичну правду про війну Росії проти України", - наголосив Федоров.

У Мінцифри зазначають, що мета NFT-музею – поширення правдивої інформації серед світової діджитал-спільноти та збирання грошей на підтримку України. Всі твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени, і їх може придбати будь-хто.

Раніше Міністерство оборони України спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду " Відродження " створили онлайн-платформу " Люди для України ".

Мета проекту - об'єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, які працюють над забезпеченням потреб ЗСУ та ТРО.