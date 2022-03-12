Міноборони запустило платформу для допомоги ЗСУ: як вона працюватиме

Міноборони спільно з YouControl запустило платформу для оперативної допомоги ЗСУ. Мета проєкту – об’єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, що працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і ТРО.

12 березня Міністерство оборони України спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" створили онлайн-платформу "Люди для України". Мета проєкту – об’єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, що працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і ТРО. Платформа дозволить профільним фахівцям МОУ в реальному часі відслідковувати можливості волонтерів по закриттю конкретних потреб для армії.

Як працює платформа

Волонтери реєструються на платформі people4ua.com. Далі – швидка верифікація через BankID задля унеможливлення ризиків шахрайства та випадків ДРГ. Волонтер заповнює коротку анкету: яку допомогу готовий надавати, в яких об’ємах, у якому населеному пункті, як швидко може закрити потребу. Для зручності потреби розбиті за категоріями: одяг, харчування, транспорт, грошова допомога тощо.

Маючи відповідну інформацію, координатори МОУ зможуть оперативно закривати нагальну потребу. Платформа дозволяє автоматизовано розподіляти допомогу по території всієї України в ті місця, де вона наразі найнеобхідніша, та скоординувати логістику для найшвидшої доставки товарів і послуг.

В Міноборони підкреслюють: у платформи кілька важливих переваг — швидкий спосіб передати допомогу туди, де вона потрібна; спосіб уникнути хаотичних закупівель і шахраїв; сильне ком'юніті небайдужих громадян та ін. Подробиці: https://bit.ly/35KyMJS.