Минобороны запустило платформу для помощи ВСУ: как она будет работать

Минобороны совместно с YouControl запустило платформу для оперативной помощи ВСУ. Цель проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО.

12 марта Министерство обороны Украины совместно с аналитической системой YouControl и при поддержке Международного фонда "Возрождение" создали онлайн-платформу " Люди для Украины ". Цель проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит профильным специалистам МОУ в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.

Как работает платформа

Волонтеры регистрируются на платформе people4ua.com. Далее – быстрая верификация через BankID для предотвращения рисков мошенничества и случаев ДРГ. Волонтер заполняет краткую анкету: какую помощь готов оказывать, в каких объемах, в каком населенном пункте, как быстро может закрыть потребность. Для удобства потребности разбиты по категориям: одежда, питание, транспорт, денежная помощь.

Имея соответствующую информацию, координаторы МОУ смогут оперативно закрывать срочную потребность. Платформа позволяет автоматизированно распределять помощь по территории всей Украины в те места, где она необходима, и скоординировать логистику для быстрой доставки товаров и услуг.

В Минобороны подчеркнули: у платформы несколько важных преимуществ — быстрый способ передать помощь туда, где она нужна; возможность избежать хаотических закупок и мошенников; сильное комьюнити неравнодушных граждан и др. Подробности: https://bit.ly/35KyMJS.