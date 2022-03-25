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В Україні запустили перший NFT-музей війни

В Україні запустили перший NFT-музей війни
Усі твори мистецтва представлені у цифровому вигляді як NFT-токени. Фото: Facebook/Мінцифри

Група NFT-художників у співпраці зі співробітниками Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри) вперше за допомогою новітніх технологій створила музей війни України з Росією.

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Як повідомляє прес-служба Мінцифри, автори проєкту об'єднали блокчейн-технологію, мистецтво та історичні факти.  

У міністерстві зазначають, що мета NFT-музею – поширення правдивої інформації серед світової диджитал-спільноти та збір грошей на підтримку України.  

"Експонати відображають військові події, пережиті українцями – від початку російського вторгнення до моменту нашої перемоги", – зазначають у Мінцифри. .

Всі твори представлені у цифровому вигляді як NFT-токени, і їх може придбати будь-хто.

Перша частина зборів містить твори українських художників. Далі музей доповнюватиметься роботами художників з усього світу.  

Гроші, отримані від продажу колекції, будуть перераховані на офіційний Ethereum гаманець Мінцифри на гуманітарні потреби для України.  

Нагадаємо, 12 березня Міністерство оборони України спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" створили онлайн-платформу "Люди для України".

Мета проєкту – об'єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, які працюють над забезпеченням потреб ЗСУ та ТРО.

Раніше повідомлялося, що українські компанії, які працюють у сфері високих технологій, передали $24,5 млн на підтримку України.

Автор:
Дмитро Нарожний