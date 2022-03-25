В Украине запустили первый NFT-музей войны

Группа NFT-художников вместе с сотрудниками Министерства цифровой трансформации (Минцифры) впервые с помощью новейших технологий создали музей войны Украины с Россией.

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Как сообщает пресс-служба Минцифры, авторы проекта объединили блокчейн-технологию, искусство и исторические факты.

В министерстве отмечают, что цель NFT-музея – распространение правдивой информации среди мирового диджитал-сообщества и сбор денег в поддержку Украины.

"Экспонаты отражают военные события, пережитые украинцами – с начала российского вторжения до момента нашей победы", – отмечают в Минцифры.

Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, и их может приобрести кто угодно.

Первая часть собрания содержит произведения украинских художников. Далее музей будет дополняться работами художников со всего мира.

Деньги, вырученные от продажи коллекции, будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек Минцифры на гуманитарные нужды для Украины.

Напомним, 12 марта Министерство обороны Украины совместно с аналитической системой YouControl и при поддержке Международного фонда "Возрождение" создали онлайн-платформу "Люди для Украины".

Цель проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО.

Ранее сообщалось, что украинские компании, работающие в сфере высоких технологий, передали $24,5 млн в поддержку Украины.