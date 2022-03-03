Как помочь едой, криптовалютой, навыками, авто, деньгами украинцам и армии: ссылки и инструкции

Коллеги из редакции AIN собрали как можно больше информации, как можно помочь волонтерам, переселенцам, украинской армии и другим жителям страны. Delo.ua тезисно рассказывает об этом.

Редакция AIN собрала информацию о способах, как можно помочь украинской армии и жителям Украины.

Если вы IT-специалист

Министерство цифровой трансформации инициировало создание проекта "IT-армия". Один из примеров задач – DDoS атаки административных и государственных учреждений в РФ. Все задачи публикуются здесь.

При этом украинские айтишники и белые хакеры не остаются в стороне. Например, Шон Таунсенд из Украинского киберальянса занимается более сложными задачами, чем DDoS - доступ к российским государственным ресурсам. Если у вас есть необходимая экспертиза, можете присоединиться.

Также задачу можно искать в канале украинского хакера Никиты Кныша.

Украинские атаки на российские сайты координируются во многих Telegram-группах, по ссылке один из них, где задачи по атакам выдают ежедневно.

Если у вас есть дрон или экспертиза, можно присоединиться к сбору дронов на нужды украинской армии.

А поддержать украинскую армию в криптовалюте можно по ссылке, а NFT можно тут.

Если вы копирайтер, дизайнер или маркетолог

Сейчас многие люди из творческих профессий самоорганизовались и выполняют множество задач: от помощи терробороне до борьбы с фейками. По ссылке краткая инструкция чем можно помочь. По этой ссылке еще одна инструкция.

Если у вас есть машина

Присоединяйтесь к Blablacar, чтобы помогать вывозить людей из под обстрелов российских войск. На BlaBlaCar снизили минимальные цены до нуля, чтобы водители могли бесплатно помогать пассажирам, а также сняли лимит мест.

Водителям нужно самим предлагать свою помощь в социальных сетях, так как людей, которым нужна помощь, очень много.

Если можете предоставить жилье

Центр Совместных Действий создал сервис, который помогает найти временный дом людям, выехавшим в направлении запада Украины. Те, кто может предоставить жилье переселенцам, могут оставлять в нем свои контакты.

Министерство внутренних дел Украины рекомендует сервис "Убежище", где можно предлагать жилье для переселенцев.

Если хотите помогать волонтерам, медикам и тд.

Посмотреть, как помочь волонтерам, медикам, где сдать кровь, и все такое можно проверять в боте "Готов ко всему".

Также Киберполиция создала бота в Telegram, куда сообщать о метках РФ и подозрительных лицах.

Фиксировать преступления оккупационных войск можно в боте Tribunal.ua.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 марта заявил, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 гривен.