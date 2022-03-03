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Как помочь едой, криптовалютой, навыками, авто, деньгами украинцам и армии: ссылки и инструкции
Коллеги из редакции AIN собрали как можно больше информации, как можно помочь волонтерам, переселенцам, украинской армии и другим жителям страны. Delo.ua тезисно рассказывает об этом.
Редакция AIN собрала информацию о способах, как можно помочь украинской армии и жителям Украины.
Если вы IT-специалист
Министерство цифровой трансформации инициировало создание проекта "IT-армия". Один из примеров задач – DDoS атаки административных и государственных учреждений в РФ. Все задачи публикуются здесь.
При этом украинские айтишники и белые хакеры не остаются в стороне. Например, Шон Таунсенд из Украинского киберальянса занимается более сложными задачами, чем DDoS - доступ к российским государственным ресурсам. Если у вас есть необходимая экспертиза, можете присоединиться.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также задачу можно искать в канале украинского хакера Никиты Кныша.
Украинские атаки на российские сайты координируются во многих Telegram-группах, по ссылке один из них, где задачи по атакам выдают ежедневно.
Если у вас есть дрон или экспертиза, можно присоединиться к сбору дронов на нужды украинской армии.
А поддержать украинскую армию в криптовалюте можно по ссылке, а NFT можно тут.
Если вы копирайтер, дизайнер или маркетолог
Сейчас многие люди из творческих профессий самоорганизовались и выполняют множество задач: от помощи терробороне до борьбы с фейками. По ссылке краткая инструкция чем можно помочь. По этой ссылке еще одна инструкция.
Если у вас есть машина
Присоединяйтесь к Blablacar, чтобы помогать вывозить людей из под обстрелов российских войск. На BlaBlaCar снизили минимальные цены до нуля, чтобы водители могли бесплатно помогать пассажирам, а также сняли лимит мест.
Водителям нужно самим предлагать свою помощь в социальных сетях, так как людей, которым нужна помощь, очень много.
Если можете предоставить жилье
Центр Совместных Действий создал сервис, который помогает найти временный дом людям, выехавшим в направлении запада Украины. Те, кто может предоставить жилье переселенцам, могут оставлять в нем свои контакты.
Министерство внутренних дел Украины рекомендует сервис "Убежище", где можно предлагать жилье для переселенцев.
Если хотите помогать волонтерам, медикам и тд.
Посмотреть, как помочь волонтерам, медикам, где сдать кровь, и все такое можно проверять в боте "Готов ко всему".
Также Киберполиция создала бота в Telegram, куда сообщать о метках РФ и подозрительных лицах.
Фиксировать преступления оккупационных войск можно в боте Tribunal.ua.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 марта заявил, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 гривен.