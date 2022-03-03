Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 грн, — Зеленский

Украинцев, которые оказались без обеспечения из-за агрессии врага, ждет по необходимости гуманитарная помощь и денежная выплата.

Об этом заявил Владимир Зеленский в обращении 3 марта.

"Украинцы во всех регионах, которые обожжены войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают. Настоящие гуманитарные грузы в пути", — отметил президент.

Он добавил, что правительство подготовило и денежную помощь для тех, кто оказался без работы в горячих точках.

"Наше правительство уже подготовило специальную программу помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Сейчас, из-за войны, там, где боевые действия, каждый работник, каждый ФОП, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получить по 6, 5 тысячи грн без всяких условий", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что у пенсионеров будут своевременные выплаты и, несмотря на войну, будет обеспечена выплата проиндексированных с 1 марта на 14% пенсий, деньги уже ушли в банки.

"Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. Проиндексированных пенсий. Как это должно быть по закону. С первого марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14 процентов. Деньги уже ушли в банки", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что намерен добиваться наложения на Россию репараций и контрибуции за войну против Украины.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город, и говорим России: учите слово "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб, мы не забудем", — заявил Зеленский.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.