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Суспільство
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Українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6500 грн, — Зеленський

Українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6500 грн
Українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6500 грн

Українців, які опинилися без забезпечення через агресію ворога, чекає за потребою гуманітарна допомога та грошова виплата.

Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні 3 березня.

"Українці у всіх регіонах, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють. Справжні гуманітарні вантажі у дорозі" — зазначив президент.

Він додав, що уряд підготував і грошову допомогу для тих, хто опинився без роботи у гарячих точках.

"Наш уряд уже підготував спеціальну програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз, через війну, там де бойові дії: кожен працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримати по 6, 5 тисячі грн без жодних умов", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що у пенсіонерів будуть своєчасні виплати і, незважаючи на війну, буде забезпечено виплату проіндексованих з 1 березня на 14% пенсій, гроші вже пішли в банки.

"Незважаючи на війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це має бути згідно із законом. З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли у банки", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що має намір добиватися накладання на Росію репарацій та контрибуції за війну проти України.

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто, і говоримо Росії — вчіть слово "репарації" та "контрибуції", ви компенсуєте все, що зробили проти нашої країни, проти кожного українця у повному обсязі, а тих, хто загинув — ми не забудемо", — заявив Зеленський.

Автор:
Світлана Манько