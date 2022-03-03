Українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6500 грн, — Зеленський

Українців, які опинилися без забезпечення через агресію ворога, чекає за потребою гуманітарна допомога та грошова виплата.

Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні 3 березня.

"Українці у всіх регіонах, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють. Справжні гуманітарні вантажі у дорозі" — зазначив президент.

Він додав, що уряд підготував і грошову допомогу для тих, хто опинився без роботи у гарячих точках.

"Наш уряд уже підготував спеціальну програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз, через війну, там де бойові дії: кожен працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримати по 6, 5 тисячі грн без жодних умов", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що у пенсіонерів будуть своєчасні виплати і, незважаючи на війну, буде забезпечено виплату проіндексованих з 1 березня на 14% пенсій, гроші вже пішли в банки.

"Незважаючи на війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це має бути згідно із законом. З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли у банки", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що має намір добиватися накладання на Росію репарацій та контрибуції за війну проти України.

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто, і говоримо Росії — вчіть слово "репарації" та "контрибуції", ви компенсуєте все, що зробили проти нашої країни, проти кожного українця у повному обсязі, а тих, хто загинув — ми не забудемо", — заявив Зеленський.