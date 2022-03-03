Як допомогти їжею, криптовалютою, навичками, авто, грошима українцям та армії: посилання та інструкції

Колеги з редакції AIN зібрали якнайбільше інформації, як можна допомогти волонтерам, переселенцям, українській армії та іншим мешканцям країни. Delo.ua тезово розповідає про це.

Редакція AIN зібрала інформацію про способи, як можна допомогти українській армії та мешканцям України.

Якщо ви IT-фахівець

Міністерство цифрової трансформації ініціювало створення проекту "IT-армія". Один із прикладів завдань – DDoS атаки адміністративних та державних установ у РФ. Усі завдання публікуються тут.

При цьому українські айтішники та білі хакери не залишаються осторонь. Наприклад, Шон Таунсенд з Українського кіберальянсу займається складнішими завданнями, ніж DDoS – доступ до російських державних ресурсів. Якщо ви маєте необхідну експертизу, можете приєднатися.

Також завдання можна шукати у каналі українського хакера Микити Книша.

Українські атаки на російські сайти координуються в багатьох Telegram-групах, за посиланням один з них, де завдання з атак видають щодня.

Якщо у вас є дрон або експертиза, можна приєднатися до збору дронів на потреби української армії.

А підтримати українську армію у криптовалюті можна за посиланням, а NFT можна тут .

Якщо ви копірайтер, дизайнер або маркетолог

Зараз багато людей з творчих професій самоорганізувалися та виконують безліч завдань: від допомоги теробороні до боротьби з фейками. За посиланням коротка інструкція, чим можна допомогти. За цим посиланням ще одна інструкція.

Якщо у вас є машина

Приєднуйтесь до Blablacar, щоб допомагати вивозити людей з-під обстрілів російських військ. На BlaBlaCar зменшили мінімальні ціни до нуля, щоб водії могли безкоштовно допомагати пасажирам, а також зняли ліміт місць.

Водіям потрібно самим пропонувати свою допомогу в соціальних мережах, оскільки людей, яким потрібна допомога дуже багато.

Якщо можете надати житло

Центр Спільних Дій створив сервіс, який допомагає знайти тимчасовий будинок людям, які виїхали у напрямі заходу України. Ті, хто може надати житло переселенцям, можуть залишати у ньому свої контакти.

Міністерство внутрішніх справ України рекомендує сервіс "Прихисток", де можна пропонувати житло для переселенців.

Якщо хочете допомагати волонтерам, медикам тощо.

Подивитися, як допомогти волонтерам, медикам, де здати кров, і таке інше можна перевіряти в боті "Готов до всього".

Також Кіберполіція створила робота в Telegram, куди повідомляти про мітки РФ і підозрілих осіб.

Фіксувати злочини окупаційних військ можна в роботі Tribunal.ua .

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у зверненні 3 березня заявив, що українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6500 гривень.