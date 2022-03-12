Украинские IT-компании пожертвовали 24,5 млн на помощь армии и беженцам

Украинские компании, работающие в сфере высоких технологий, передали $24,5 млн в поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

В министерстве подчеркнули, что IT-бизнес продолжает работать и финансово поддерживать Вооруженные Силы Украины и государство в целом.

По подсчетам IТ Ukraine Association, в течение первых 10 дней войны в Украине украинские ИТ-компании собрали:

– $12,1 млн на гуманитарные цели;

– $6,1 млн в поддержку ВСУ;

– $6,3 млн налогов авансом.

Кроме этого, как отмечают в Минцифры, IT-компании поддерживают волонтерские инициативы.

В частности, айтишники организовывают сбор денег за границей, снабжают отряды территориальной обороны медикаментами, средствами защиты и компьютерным оборудованием, создают онлайн-платформы для поиска жилья, помощи армии, а также внедряют другие гуманитарные и финансовые проекты.

Напомним, в начале февраля в Ассоциации IT Ukraine выяснили, что на тот момент ни одна из компаний не готовила полную релокацию в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Но при необходимости или по требованию клиентов 13% опрошенных заявили, что могут реализовать временный переезд для ключевых специалистов.

Еще 57% руководителей готовы были рассмотреть переезд в западные регионы Украины либо в соседние европейские страны по инициативе самих специалистов.