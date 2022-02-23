"Никто не хочет все бросить и уехать из-за призрачной угрозы": правда ли, что айти-компании уезжают из Украины

У абсолютного большинства айти-компаний есть план на случай вторжения России в Украину, однако на данный момент бизнес никто массово не перевозит — ни из страны, ни в западные регионы. Хотя такая возможность у многих есть. Об этом Delo.ua сообщили как представители компаний и кластеров, так и сами айтишники. Рассказываем подробнее, как реагирует на вероятные угрозы IT-сфера.

У всех есть план, но никто не готовит полный релокейт

В начале февраля в Ассоциации IT Ukraine выяснили, что ни одна из компаний не готовит полную релокацию, но при необходимости или по требованию клиентов 13% опрошенных могут реализовать временную релокацию для ключевых специалистов. Еще 57% руководителей готовы рассмотреть переезд в западные регионы Украины, либо в соседние европейские страны по инициативе самих специалистов.

При этом у 92% айти-компаний уже есть или разрабатывается план реагирования в условиях форс-мажора.

"У любого зрелого бизнеса, не только в айти-сфере, имеется business continuity plan (планирование непрерывности бизнеса). При непредвиденных ситуациях этот план помогает сохранить бизнес и гарантировать клиенту безопасность с точки зрения получения результата. Это нормально, поскольку мы работаем на глобальном рынке, а из-за новостей западных СМИ клиенты волнуются. Чтобы успокоить их тревогу, по требованию заказчиков возможны релокейты ключевых инженеров в их проекте", - объясняет исполнительный директор Ассоциации ІТ Ukraine Константин Васюк.

Он уточняет, что существуют релокейты и по просьбе самих сотрудников — это может быть просто разрешение на удаленную работу или финансовая помощь в переезде в западные регионы или другие страны.

"Второй вариант более вероятен в компаниях, у которых есть офисы за границей, скорее для релокации ключевых людей. Однако он точно не массовый, поскольку очень дорогой", - говорит Васюк.

Похожие наблюдения и СЕО Львовского ІТ Кластера Степана Веселовского. К Кластеру не поступали обращения от компаний-участниц по поводу помощи в релокации и массового перемещения в организации пока не фиксировали. Об отдельных случаях переезда там слышали, но не могут их трактовать как массовую миграцию компаний или работников.

По словам Веселовского, компании Кластера также готовят свои business continuity plan, которые подразумевают в том числе и защиту работников. То есть релокация работников и их семей все же возможна, однако в экстренных случаях.

Для массовой перевозки работников и компаний должен быть определенный триггер, например, полномасштабные военные действия на территории Украины. До этого времени все офисы компаний во всех городах Украины работают в штатном режиме. Более того, несколько компаний Львовского ИТ-Кластера объявили об открытии новых офисов в Харькове Степан Веселовский СЕО Львовского ІТ Кластера

В самом же Кластере также готовятся к разным сценариям: например, создали экстренный канал коммуникации и проводят встречи с представителями банков, госорганов, силовых структур, интернет-провайдеров и других для того, чтобы понимать какие возможные риски могут быть.

Сотрудникам готовы оплатить переезд по запросу

В то же время сами айтишники выезжать из страны не спешат, хотя многим такую возможность готовы обеспечить работодатели. Несколько опрошенных Delo.ua специалистов рассказали, что в их компаниях программы релокейта нет, но помощь при переезде предусмотрена. "Сотрудник может сообщить, какая сумма ему нужна для переезда, а компания рассматривает его запрос", - объясняет тернопольский программист Анатолий. Он добавляет, что его большинство его коллег не паникуют и массово никто никуда не собирается уезжать. Другой айти-специалист из международной корпорации говорит, что компания пообещала оплатить каждому три месяца проживания при переезде, но все отказались.

Research Engineer Алексей из украинской компании с 40-50 сотрудниками рассказал, что ему и его коллегам сообщили о возможности обеспечить переезд в Трускавец или же покрыть расходы на переезд в другое место, в том числе и заграницу. По его словам, для команды провели созвон, на котором всем, у кого есть машины, посоветовали держать полный бак, а остальным пообещали в случае всего вывезти корпоративным транспортом.

Те, с кем я общаюсь, все в Киеве. Паники нет, поскольку вероятность вторжения не очень большая. У меня есть чрезмерно впечатлительные знакомые, но даже они пока никуда не едут. Никто не хочет все бросить и уехать в неизвестность из-за призрачной угрозы Алексей Research Engineer

По словам другого собеседника из IT-сферы, в основном, из Украины выезжают небольшие представительства международных компаний, другие больше нацелены на западные области. "Друг как раз переезжает пожить в западные регионы, но он хотел это сделать еще до всех этих новостей. Говорит, что с арендой квартир напряженнее стало, поскольку туда переехали многие айтишники за три месяца непрерывного нагнетения", - делится Дмитрий.

Представитель индустрии, который попросил остаться анонимным, утверждает, что те компании, которые имеют запасной план, не готовы делиться им, чтобы не нагнетать ситуацию. "Ситуация очень неопределенная. При этом отсутствует четкая коммуникация со стороны государственной власти. В этих условиях бизнес самостоятельно разрабатывает дальнейшие шаги, исходя из имеющейся информации", - говорит собеседник.

Он утверждает, что на рынке о релокации не слишком распространяются, но вывоз ключевых сотрудников и сервисов IT-компаний якобы уже начался в начале зимы — это в основном касается международных разработчиков софта и вендоров оборудования. Компании были вынуждены так поступить, поскольку некоторые заказчики стали отказываться от заказов и сервисов на украинской территории.

Собеседник Delo.ua отметил, что в своем большинстве айтишники перезжают на Кипр, в Польшу и остальную Европу, но не в Прибалтику. Ключевых сотрудников везут даже в США. Второе направление - Львовская область, где сейчас активно разворачиваются альтернативные офисы. "Хотя часто сотрудник может выбирать, переезжать или нет, в некоторых случаях все очень жестко: либо релокация, либо увольнение", - говорит он. При этом, компании берут на себя все затраты по перевозу людей и их семей.

Айти-компании готовят резервные площадки и усиливают защиту

Ответы украинских компаний немного разнятся, но у всех опрошенных есть план действий на случай негативного развития событий. В "ІТ-Інтегратор", например, развернут резервную техническую площадку во Львовской области. Уже сегодня компания полностью готова к ее запуску: проработала вопросы, связанные с необходимыми центрами обработки данных, бесперебойным электроснабжением и резервными каналами для обеспечения доступа к интернету. В случае чрезвычайной ситуации компания поднимет все свои IT-сервисы на этой альтернативной площадке — на это понадобится не больше часа.

"Некоторые наши клиенты уже сейчас хотят подтверждения того, что мы готовы обеспечивать им непрерывность наших IT-сервисов и техническую поддержку их информационных систем в случае начала военных действий", - объясняет причину такого шага вицепрезидент компании Надежда Омельченко.

Она отмечает, что некоторые заказчики в последнее время даже создают так называемые кибербункеры – отдельные помещения с соответствующим IT-оборудованием для хранения и резервирования данных от возможных модификаций или уничтожения со стороны киберзлоумышленников. Это делают на случай активизации кибератак, чтобы иметь возможность в максимально сжатые сроки полностью возобновить работу компаний и их ключевых сервисов.

В Intellias сообщили, что у них увеличилось количество запросов на релокацию за границу в первую очередь в их офис в Польше, в городе Краков. "Сейчас там работает более 40 специалистов, но до конца года мы планируем увеличить там число сотрудников до 150 человек", - рассказали в компании. Но там отметили, что число запросов на переезд внутри страны не выросло.

А вот в ТЕСНІІА уверили, что сейчас не планируют перенос мощностей и релокацию сотрудников. "Наш план - оставаться в Украине и работать тут", - сказали в компании. На вопрос есть ли возможность у сотрудников уехать, говорят, что если кто-то хочет переехать - может это делать, если позволяет работа.

Переезда нет в планах и у Vodafone, зато там активно усиливают защиту компании: организовали вооруженную охрану стратегически важных объектов, в том числе с привлечением полиции охраны, а также подготовили план дополнительных мер по обнаружению и предотвращению киберугроз для сетей компании. В частности, усилили внешний и внутренний периметр от возможных кибератак, провели мероприятия по выявлению уязвимостей и рисков информационных систем компании, провели Penetration-тесты, купили дополнительное оборудование.

"Окапываются" также в «Киевстар». Там обеспечивают охрану в штатном режиме 24\7 внутренними ресурсами компании и с помощью специализированных подрядных организаций. «В компании введена современная система комплексной физической безопасности, которая обеспечивает охрану персонала, материальных и нематериальных активов. Все ключевые объекты (офисы, коммутационные центры, склады) обеспечены полным комплексом технической и физической охраны - там установлены современные системы видеонаблюдения, сигнализация и контроль доступа», - поясняют в компании.

Там добавили, что их сеть имеет гибкую архитектуру, что позволяет при необходимости оперативно изменять маршрутизацию трафика через транзитные узлы, расположенные в разных городах Украины. Это позволяет оператору сохранить функции сети и возобновлять предоставление услуг, даже если некоторые из объектов инфраструктуры получат повреждения.