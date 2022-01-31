Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком

За свои 26 лет Сергей Черненко из Николаева успел выучиться на судового механика, поработать грузчиком, а также на авторынке, стройке и парковке, четыре года посвятить ремонту авиатурбин, совмещая пять должностей, и в конце концов стать программистом. Это был непростой путь, но оно того стоило.

Уже став программистом Сергей воплотил детскую мечту поработать ночью, впервые побывал за границей, переехал в другой город и получает неплохую зарплату. Хотя герою нельзя разглашать сумму, средние зарплаты на его позиции колеблются в пределах $2000-3500 (57-100 тысяч грн) при средней в стране в 14 тысяч грн. Разработчик рассказал Delo.ua свою историю и что нужно знать желающим уйти в ІТ.

Как выучился на механика

С авиаремонтом был связан благодаря родным. Бабушка, дедушка и дядя — инженеры или механики, работали с машинами или на заводах. После девятого класса хотел поступить в какой-то колледж. Но личного выбора, как и у многих подростков, у меня не было: вряд ли в 16 лет можно построить планы на будущее, поэтому инициатива исходила от близких.

Уже тогда мне казалось прикольным выучиться на программиста, но на эту специальность нужны достаточно высокие баллы в аттестате, которых у меня не было. Поэтому я подал документы в политехнический колледж на судового механика, где когда-то учились мои родственники.

В основном мы изучали газотурбинные установки и немного ДВС. Я учился достаточно неплохо, мне нравилось, но даже на момент окончания учебы я не очень представлял, кем хочу быть. В суровых украинских реалиях было непонятно, где работать по специальности, поэтому я подрабатывал где мог. В 16 лет устроился на авторынок продавцом покрышек и получал 50 грн в день, облицовывал дома гранитом, изготавливал надгробные памятники, работал на стройке и парковке.

Сергей во время учебы в университете. Фото здесь и далее: из личного архива героя

После выпуска из колледжа до поступления в университет кораблестроения я пошел работать грузчиком на склад за 1750 грн в месяц. Скоро одна из сотрудниц посоветовала мне обратиться по объявлению — пойти слесарем на частное предприятие, которое находилось на территории самого крупного в нашем городе государственного завода.

Как устроился в авиаремонт

Я прошел собеседование, был очень рад, что подхожу такому предприятию. Стал работать на лазерной установке, которая вырезает детали. Там было все старое: компьютеры с Windows 95, а само оборудование 1986 года выпуска. К тому же не было руководства по эксплуатации установки. Главный инженер просто показал, как она включается и выключается, и указал, что нельзя забывать про охлаждение, чтобы не лопнула лампа. Она стоила около 1500 грн, в то время как моя зарплата составляла 2000 грн.

Первое время было сложно и скучно. Процесс выглядел так: к нам на ремонт поступала турбина самолета, под нее нужно было сделать какое-то количество новых деталей. Лазер был старый, а потому вырезал одну паронитовую прокладку около получаса, в это время я просто наблюдал или гулял по цеху. Лазер не мог прорезать металл определенной толщины, поэтому некоторые детали вырезали вручную. Чтобы не умереть со скуки, я помогал другому слесарю это делать.

Балансировочный станок с турбиной низкого давления

Наш лазер не мог работать с изделиями из нержавейки. Мне захотелось понять почему, поэтому я договорился с главным инженером разобрать лазер. Оказалось, что линзы нужно было чистить и менять, что есть проблемы с лампами — из-за всего этого терялась мощность. До меня этого никто не замечал. Я заменил, что мог, протер лампы и линзы, где-то что-то подкрутил. После этого мощность очень выросла, лазер стал резать паронитовые прокладки не за полчаса, а за 10 минут, наконец-то начал пробивать нержавейку.

Как получил сразу пять должностей

Благодаря моей коммуникабельности, любопытству и настойчивости мне разрешили попробовать что-то новое — дефектацию опорных подшипников. Вдоль турбины проходит большой стержень пропеллера, на котором держатся лопасти: они крутятся за счет опорных подшипников. Меня обучили дефектации за месяц-два, и я получил новые обязанности.

На тот момент закупили еще одну лазерную установку. То есть на мне были две установки, я продолжал помогать резать детали вручную, а теперь еще занимался подбором подшипников. Тогда я выбил себе повышение до 4000 грн. Но зарплата росла очень медленно, а атмосфера была нездоровая: зарплату задерживали, ее повышения нужно было неприятно добиваться, а руководство было очень токсичным. Я проработал на этом предприятии четыре с половиной года, но об уходе задумался раньше.

Я нашел работу механика в боулинге за 5000 грн. Но прямо перед моим уходом произошел беспрецедентный случай: узнав, что я увольняюсь, директор повысил мне зарплату почти в два раза — до 7200 грн. Притом что максимальная зарплата даже у опытных рабочих не превышала 5500 грн. Я остался, а еще взял себе новые обязанности — занялся балансировкой турбин, которую доверяли только бригадирам. В итоге у меня было уже четыре должности, но я еще напросился стать бригадиром и получил пятую должность. Зарплата выросла до 8000 грн.

Как начинал кодить в блокноте и модифицировал видеоигры

Я познакомился с HTML в восьмом классе. К нам пришла молодая учительница информатики: с ней ученикам было очень комфортно, к тому же она давала нормальные задания, например, связанные с работой в Photoshop, а не "откройте Paint и нарисуйте кружок". Она затронула и тему верстки, того, как строится веб-страница. Предложила нам сделать что-то свое, хотя бы вставить ссылку или картинку. Мне понравилось с этим возиться, у меня не было редакторов кода, поэтому использовал обычный блокнот.

Мотивировало, что учительница давала мне дополнительную документацию, фидбэк и помощь. Хотелось пробовать и узнавать новое. В конце 8 класса я защищал перед 11 классом курсовую о том, как строится веб-страница. Говорят, что если хочешь в чем-то разобраться, попробуй это кому-то объяснить . Сработало: я очень старался, чтобы объяснить тему старшеклассникам и сделать это нескучно. Мой тогдашний запал отложился в памяти, что верстка — это прикольно.

Сергей Черненко

Перейдя в другую школу, интерес к этому пропал. Тогда я, как и все подростки, играл в компьютерные игры. В какой-то момент мне захотелось не просто играть, а модифицировать их. Например, я делал какие-то свои кастомные моды для Counter-Strike. Тогда у меня не было знаний о языке, на котором написана игра, поэтому я пользовался какими-то переведенными гайдами. Моды для Lineage II было делать гораздо сложнее, тут пришлось заморачиваться больше. Не то чтобы полученные знания были полезными, но скилл ресерчинга очень прокачался: приходилось искать информацию, долго разбираться, иногда даже несколько месяцев. Исходя из своего опыта скажу, что для программиста одно из самых важных умений — это не столько накопленные знания, сколько желание в чем-то разобраться.

О первых проектах и неудачах

В школьной библиотеке были компьютеры с доступом к интернету, на которых после уроков разрешали играть. Их обслуживал системный администратор, который занимался версткой: умел делать сложные динамические страницы и знал явно больше меня. Я начал спрашивать, где он берет информацию и как делает страницы. Так мой интерес перерос в получение новых навыков.

Когда я немного разобрался, он предложил мне сделать один заказ — создать мини-сайт для охранной фирмы за 300 грн. Это копейки, но у школьников деньги не водятся, к тому же это была хорошая возможность попробовать свои силы. Я старался как мог, хотя, если оценить мою работу сейчас, это было ужасно. Фирма даже не поставила мой сайт, но это были первые деньги и первый ценный опыт в верстке, я очень радовался.

Еще в колледже я узнал, что моя двоюродная тетя — верстальщик. Она давала мне шаблоны, которые я мог сверстать, а она потом — фидбэк по ним. Базовые знания у меня уже были: я знал синтаксис, умел писать, но не понимал, что от меня будут требовать, если я буду работать. Мне хотелось понять, насколько хорошо я в этом разбираюсь. Тетя дала мне документацию с требованиями к коду и знаниям в ее компании, а еще показала мне сборщика, который умеет преобразовывать один код в другой.

У меня появилась масса новой информации и человек, который в ней разбирался, поэтому я учился чуть ли не с нуля, но правильно. Одно из заданий, которое мне дали, состояло в том, чтобы сделать простую страницу отеля с возможностью бронирования номера в календаре. Я сделал, но потом мне дали задание с множеством новых техник, информации о которых у меня не было. Я застрял на этом задании, провозился с ним полтора месяца, но это было для меня слишком сложно, поэтому в итоге просто бросил. Помню, что очень расстроился и решил, что это все-таки не мое, к тому же уже собирался работать по другой специальности.

Как решился перейти в ІТ после четырех лет в авиаремонте

Работая на предприятии, я снова вспомнил о верстке. Это был тот переломный момент, когда я всерьез задумался об ІТ. Примерно за месяц освежил знания, узнал, что нового появилось в сфере. Мне казалось, что там платят больше, но в городе вакансии сложно было найти, а ремоут тогда был непопулярен и почти нигде не применялся. Я все же нашел объявление с подходящей вакансией: ребятам понравилось мое тестовое, и они предложили мне 3200 грн.

Именно тогда мне в два раза подняли зарплату на предприятии, поэтому уходить не собирался, но предложил тем ребятам выполнять их задания удаленно. Они согласились попробовать. В итоге всех все устроило и я проработал с ними год, одновременно работая на предприятии. Не скажу, что совмещать было сложно. Все-таки задания по верстке давали не каждый день, а на предприятии иногда было свободное время, которое можно было потратить на верстку.

Когда набил руку, начал просматривать подходящие вакансии на Work.ua и Rabota.ua. Тогда я еще не знал, что основная платформа для поиска работы в айти — это LinkedIn. Мне все же попалось предложение frontend-разработчика за 10 тысяч грн. Я подошел этой компании и перешел туда, уволившись сразу с двух работ.

Первое время мне там очень нравилось. Я получил то, что хотел: полностью сменил сферу деятельности, стал разработчиком и ходил в офис. Команда была небольшая, а атмосфера была хорошей. Но позднее я начал думать, что мы просто делаем сайты, еще и не самые интересные, а поэтому надо искать что-то другое.

Как попал в нынешнюю компанию

Проработав там полгода, я решил походить по собеседованиям. Я не переживал, что меня не возьмут, поскольку работа с приемлемой зарплатой у меня все же была. Наткнулся на вакансию в 20 тысяч грн, тогда это были очень большие деньги. Мы поговорили с представителями, они согласились меня взять, но на 16 тысяч с обучением под Magento — движок, на котором делают интернет-магазины.

Дело в том, что мне никогда не нравился backend, я всегда видел себя frontend-разработчиком. Но я понимал, что просто верстая фронтовую часть сайта, не буду понимать, как делать более сложные вещи. Например, интернет-магазины тогда мне казались чем-то невозможно сложным. Поэтому я решил, что будет неплохо научиться чему-то новому, еще и за большие деньги. Поначалу было сложно, очень много всего непонятного. Но мне подсказывали и помогали.

Сергей Черненко

Я даже не думал о смене работы, но через восемь месяцев со мной связался через LinkedIn рекрутер из моей текущей компании, которая тогда называлась MageDirect (сегодня — Overdose) и предложил дистанционную работу и большую зарплату. У меня тогда были претензии к работе в офисе, поскольку нужно было приходить к определенному времени, тратить время на дорогу. Поэтому очень хотел на удаленку. Я просто вышел на обед и пошел на собеседование, условия мне подошли, а когда вернулся, просто сообщил, что ухожу.

О плюсах работы программистом

Удаленка пришлась мне по душе. Это был новый опыт, когда не нужно рано просыпаться и собираться на работу, когда за тобой никто не следит и не контролирует тебя. У нас гибкий график, есть созвоны, когда нужно быть на связи, но работать с 9 до 18 никто не заставляет — можно работать, когда хочешь, только бы вовремя закрывал рабочие задачи. Это позволило мне попробовать работать по ночам, о чем я с детства мечтал. Скоро понял, что так лучше не делать, но все же очень важно, что я это попробовал.

Коллектив у нас очень крутой. Когда не было карантина, мы часто устраивали корпоративы. Мы с техническим директором компании Игорем и его семьей даже ездили в Таиланд на два месяца. Это было мое первое в жизни путешествие за границу Мы отлично провели время. Такого бы не произошло, если не было бы удаленки, доверия и дружеских взаимоотношений в коллективе. Это очень подкупает, поэтому я все еще работаю в этой компании, мне здесь нравится.

Первый раз за границей, в Бангкоке

Я из Николаева, но сейчас живу в Тернополе. Сюда я переехал с девушкой, чтобы сменить обстановку, попробовать новое. Этому способствовала работа именно в ІТ и нынешняя зарплата. Если бы я продолжал работать в авиаремонте, вряд ли бы это получилось. И дело не только в зарплате, но и в привязанности к определенной локации, поскольку на предприятие нужно было ходить каждый день.

С нынешней командой

Что нужно знать тем, кто хочет перейти в ІТ