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Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком
Кавер публикации: Delo.ua
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком

  • Мария Пирогова
    Мария Пирогова

    Корреспондент отдела "Общество"

За свои 26 лет Сергей Черненко из Николаева успел выучиться на судового механика, поработать грузчиком, а также на авторынке, стройке и парковке, четыре года посвятить ремонту авиатурбин, совмещая пять должностей, и в конце концов стать программистом. Это был непростой путь, но оно того стоило.

Уже став программистом Сергей воплотил детскую мечту поработать ночью, впервые побывал за границей, переехал в другой город и получает неплохую зарплату. Хотя герою нельзя разглашать сумму, средние зарплаты на его позиции колеблются в пределах $2000-3500 (57-100 тысяч грн) при средней в стране в 14 тысяч грн. Разработчик рассказал Delo.ua свою историю и что нужно знать желающим уйти в ІТ.

Как выучился на механика

С авиаремонтом был связан благодаря родным. Бабушка, дедушка и дядя — инженеры или механики, работали с машинами или на заводах. После девятого класса хотел поступить в какой-то колледж. Но личного выбора, как и у многих подростков, у меня не было: вряд ли в 16 лет можно построить планы на будущее, поэтому инициатива исходила от близких.

Уже тогда мне казалось прикольным выучиться на программиста, но на эту специальность нужны достаточно высокие баллы в аттестате, которых у меня не было. Поэтому я подал документы в политехнический колледж на судового механика, где когда-то учились мои родственники.

В основном мы изучали газотурбинные установки и немного ДВС. Я учился достаточно неплохо, мне нравилось, но даже на момент окончания учебы я не очень представлял, кем хочу быть. В суровых украинских реалиях было непонятно, где работать по специальности, поэтому я подрабатывал где мог. В 16 лет устроился на авторынок продавцом покрышек и получал 50 грн в день, облицовывал дома гранитом, изготавливал надгробные памятники, работал на стройке и парковке.

Фото 2 — Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком
Сергей во время учебы в университете. Фото здесь и далее: из личного архива героя

После выпуска из колледжа до поступления в университет кораблестроения я пошел работать грузчиком на склад за 1750 грн в месяц. Скоро одна из сотрудниц посоветовала мне обратиться по объявлению — пойти слесарем на частное предприятие, которое находилось на территории самого крупного в нашем городе государственного завода.

Как устроился в авиаремонт

Я прошел собеседование, был очень рад, что подхожу такому предприятию. Стал работать на лазерной установке, которая вырезает детали. Там было все старое: компьютеры с Windows 95, а само оборудование 1986 года выпуска. К тому же не было руководства по эксплуатации установки. Главный инженер просто показал, как она включается и выключается, и указал, что нельзя забывать про охлаждение, чтобы не лопнула лампа. Она стоила около 1500 грн, в то время как моя зарплата составляла 2000 грн.

Первое время было сложно и скучно. Процесс выглядел так: к нам на ремонт поступала турбина самолета, под нее нужно было сделать какое-то количество новых деталей. Лазер был старый, а потому вырезал одну паронитовую прокладку около получаса, в это время я просто наблюдал или гулял по цеху. Лазер не мог прорезать металл определенной толщины, поэтому некоторые детали вырезали вручную. Чтобы не умереть со скуки, я помогал другому слесарю это делать.

Фото 3 — Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком
Балансировочный станок с турбиной низкого давления

Наш лазер не мог работать с изделиями из нержавейки. Мне захотелось понять почему, поэтому я договорился с главным инженером разобрать лазер. Оказалось, что линзы нужно было чистить и менять, что есть проблемы с лампами — из-за всего этого терялась мощность. До меня этого никто не замечал. Я заменил, что мог, протер лампы и линзы, где-то что-то подкрутил. После этого мощность очень выросла, лазер стал резать паронитовые прокладки не за полчаса, а за 10 минут, наконец-то начал пробивать нержавейку.

Как получил сразу пять должностей

Благодаря моей коммуникабельности, любопытству и настойчивости мне разрешили попробовать что-то новое — дефектацию опорных подшипников. Вдоль турбины проходит большой стержень пропеллера, на котором держатся лопасти: они крутятся за счет опорных подшипников. Меня обучили дефектации за месяц-два, и я получил новые обязанности.

На тот момент закупили еще одну лазерную установку. То есть на мне были две установки, я продолжал помогать резать детали вручную, а теперь еще занимался подбором подшипников. Тогда я выбил себе повышение до 4000 грн. Но зарплата росла очень медленно, а атмосфера была нездоровая: зарплату задерживали, ее повышения нужно было неприятно добиваться, а руководство было очень токсичным. Я проработал на этом предприятии четыре с половиной года, но об уходе задумался раньше.

Я нашел работу механика в боулинге за 5000 грн. Но прямо перед моим уходом произошел беспрецедентный случай: узнав, что я увольняюсь, директор повысил мне зарплату почти в два раза — до 7200 грн. Притом что максимальная зарплата даже у опытных рабочих не превышала 5500 грн. Я остался, а еще взял себе новые обязанности — занялся балансировкой турбин, которую доверяли только бригадирам. В итоге у меня было уже четыре должности, но я еще напросился стать бригадиром и получил пятую должность. Зарплата выросла до 8000 грн.

Как начинал кодить в блокноте и модифицировал видеоигры

Я познакомился с HTML в восьмом классе. К нам пришла молодая учительница информатики: с ней ученикам было очень комфортно, к тому же она давала нормальные задания, например, связанные с работой в Photoshop, а не "откройте Paint и нарисуйте кружок". Она затронула и тему верстки, того, как строится веб-страница. Предложила нам сделать что-то свое, хотя бы вставить ссылку или картинку. Мне понравилось с этим возиться, у меня не было редакторов кода, поэтому использовал обычный блокнот.

Мотивировало, что учительница давала мне дополнительную документацию, фидбэк и помощь. Хотелось пробовать и узнавать новое. В конце 8 класса я защищал перед 11 классом курсовую о том, как строится веб-страница. Говорят, что если хочешь в чем-то разобраться, попробуй это кому-то объяснить. Сработало: я очень старался, чтобы объяснить тему старшеклассникам и сделать это нескучно. Мой тогдашний запал отложился в памяти, что верстка — это прикольно.

Фото 4 — Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком
Сергей Черненко

Перейдя в другую школу, интерес к этому пропал. Тогда я, как и все подростки, играл в компьютерные игры. В какой-то момент мне захотелось не просто играть, а модифицировать их. Например, я делал какие-то свои кастомные моды для Counter-Strike. Тогда у меня не было знаний о языке, на котором написана игра, поэтому я пользовался какими-то переведенными гайдами. Моды для Lineage II было делать гораздо сложнее, тут пришлось заморачиваться больше. Не то чтобы полученные знания были полезными, но скилл ресерчинга очень прокачался: приходилось искать информацию, долго разбираться, иногда даже несколько месяцев. Исходя из своего опыта скажу, что для программиста одно из самых важных умений — это не столько накопленные знания, сколько желание в чем-то разобраться.

О первых проектах и неудачах

В школьной библиотеке были компьютеры с доступом к интернету, на которых после уроков разрешали играть. Их обслуживал системный администратор, который занимался версткой: умел делать сложные динамические страницы и знал явно больше меня. Я начал спрашивать, где он берет информацию и как делает страницы. Так мой интерес перерос в получение новых навыков.

Когда я немного разобрался, он предложил мне сделать один заказ — создать мини-сайт для охранной фирмы за 300 грн. Это копейки, но у школьников деньги не водятся, к тому же это была хорошая возможность попробовать свои силы. Я старался как мог, хотя, если оценить мою работу сейчас, это было ужасно. Фирма даже не поставила мой сайт, но это были первые деньги и первый ценный опыт в верстке, я очень радовался.

Еще в колледже я узнал, что моя двоюродная тетя — верстальщик. Она давала мне шаблоны, которые я мог сверстать, а она потом — фидбэк по ним. Базовые знания у меня уже были: я знал синтаксис, умел писать, но не понимал, что от меня будут требовать, если я буду работать. Мне хотелось понять, насколько хорошо я в этом разбираюсь. Тетя дала мне документацию с требованиями к коду и знаниям в ее компании, а еще показала мне сборщика, который умеет преобразовывать один код в другой.

У меня появилась масса новой информации и человек, который в ней разбирался, поэтому я учился чуть ли не с нуля, но правильно. Одно из заданий, которое мне дали, состояло в том, чтобы сделать простую страницу отеля с возможностью бронирования номера в календаре. Я сделал, но потом мне дали задание с множеством новых техник, информации о которых у меня не было. Я застрял на этом задании, провозился с ним полтора месяца, но это было для меня слишком сложно, поэтому в итоге просто бросил. Помню, что очень расстроился и решил, что это все-таки не мое, к тому же уже собирался работать по другой специальности.

Как решился перейти в ІТ после четырех лет в авиаремонте

Работая на предприятии, я снова вспомнил о верстке. Это был тот переломный момент, когда я всерьез задумался об ІТ. Примерно за месяц освежил знания, узнал, что нового появилось в сфере. Мне казалось, что там платят больше, но в городе вакансии сложно было найти, а ремоут тогда был непопулярен и почти нигде не применялся. Я все же нашел объявление с подходящей вакансией: ребятам понравилось мое тестовое, и они предложили мне 3200 грн.

Именно тогда мне в два раза подняли зарплату на предприятии, поэтому уходить не собирался, но предложил тем ребятам выполнять их задания удаленно. Они согласились попробовать. В итоге всех все устроило и я проработал с ними год, одновременно работая на предприятии. Не скажу, что совмещать было  сложно. Все-таки задания по верстке давали не каждый день, а на предприятии иногда было свободное время, которое можно было потратить на верстку.

Когда набил руку, начал просматривать подходящие вакансии на Work.ua и Rabota.ua. Тогда я еще не знал, что основная платформа для поиска работы в айти — это LinkedIn. Мне все же попалось предложение frontend-разработчика за 10 тысяч грн. Я подошел этой компании и перешел туда, уволившись сразу с двух работ.

Первое время мне там очень нравилось. Я получил то, что хотел: полностью сменил сферу деятельности, стал разработчиком и ходил в офис. Команда была небольшая, а атмосфера была хорошей. Но позднее я начал думать, что мы просто делаем сайты, еще и не самые интересные, а поэтому надо искать что-то другое.

Как попал в нынешнюю компанию

Проработав там полгода, я решил походить по собеседованиям. Я не переживал, что меня не возьмут, поскольку работа с приемлемой зарплатой у меня все же была. Наткнулся на вакансию в 20 тысяч грн, тогда это были очень большие деньги. Мы поговорили с представителями, они согласились меня взять, но на 16 тысяч с обучением под Magento — движок, на котором делают интернет-магазины.

Дело в том, что мне никогда не нравился backend, я всегда видел себя frontend-разработчиком. Но я понимал, что просто верстая фронтовую часть сайта, не буду понимать, как делать более сложные вещи. Например, интернет-магазины тогда мне казались чем-то невозможно сложным. Поэтому я решил, что будет неплохо научиться чему-то новому, еще и за большие деньги. Поначалу было сложно, очень много всего непонятного. Но мне подсказывали и помогали.

Фото 5 — Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком
Сергей Черненко

Я даже не думал о смене работы, но через восемь месяцев со мной связался через LinkedIn рекрутер из моей текущей компании, которая тогда называлась MageDirect (сегодня — Overdose) и предложил дистанционную работу и большую зарплату. У меня тогда были претензии к работе в офисе, поскольку нужно было приходить к определенному времени, тратить время на дорогу. Поэтому очень хотел на удаленку. Я просто вышел на обед и пошел на собеседование, условия мне подошли, а когда вернулся, просто сообщил, что ухожу.

О плюсах работы программистом

Удаленка пришлась мне по душе. Это был новый опыт, когда не нужно рано просыпаться и собираться на работу, когда за тобой никто не следит и не контролирует тебя. У нас гибкий график, есть созвоны, когда нужно быть на связи, но работать с 9 до 18 никто не заставляет — можно работать, когда хочешь, только бы вовремя закрывал рабочие задачи. Это позволило мне попробовать работать по ночам, о чем я с детства мечтал. Скоро понял, что так лучше не делать, но все же очень важно, что я это попробовал.

Коллектив у нас очень крутой. Когда не было карантина, мы часто устраивали корпоративы. Мы с техническим директором компании Игорем и его семьей даже ездили в Таиланд на два месяца. Это было мое первое в жизни путешествие за границу Мы отлично провели время. Такого бы не произошло, если не было бы удаленки, доверия и дружеских взаимоотношений в коллективе. Это очень подкупает, поэтому я все еще работаю в этой компании, мне здесь нравится.

Фото 6 — Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком
Первый раз за границей, в Бангкоке

Я из Николаева, но сейчас живу в Тернополе. Сюда я переехал с девушкой, чтобы сменить обстановку, попробовать новое. Этому способствовала работа именно в ІТ и нынешняя зарплата. Если бы я продолжал работать в авиаремонте, вряд ли бы это получилось. И дело не только в зарплате, но и в привязанности к определенной локации, поскольку на предприятие нужно было ходить каждый день.

Фото 7 — Четыре года чинил турбины самолетов, а кодить начинал в блокноте: история механика, который стал front-end-разработчиком
С нынешней командой

Что нужно знать тем, кто хочет перейти в ІТ

  1. Самое важное: какими бы ни были цели работы в ІТ — призвание или желание хорошо зарабатывать, будет очень сложно. К этому нужно быть готовым.
  2. Нужна усидчивость, желание находить информацию, умение анализировать ее и применять. Если есть призвание и желание, то это будет чуть проще. Однако если работа не приносит удовольствия, то количество денег могут не принести ожидаемой эйфории.
  3. Чтобы хорошо зарабатывать, необходимо расти. Это часы, дни, месяцы, годы усвоения информации и обучения. Нельзя выучить все и остановиться. На предприятии и в ІТ я проработал одинаковое количество времени — по четыре года. Но объем знаний, который я получил в IT, раза в четыре превышает уровень, необходимый для четырех должностей в авиаремонте.