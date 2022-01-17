Долларовые зарплаты украинских айтишников за год выросли на треть — опрос

Медианная зарплата ІТ-специалистов выросла до 3300 долларов (после налогообложения) в месяц по состоянию на декабрь 2021 года против 2500 долларов в декабре 2020 года (рост на 32%). Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного профильным ресурсом DOU.

В частности, зарплата системного архитектора выросла до 6200 долларов, тимлида и техлида — до 5000, старшего разработчика — до 4500, среднего — до 2500, младшего — до 900 долларов.

В разрезе языков программирования самые высокие медианные зарплаты остаются у Scala-разработчиков (5300 долларов). Далее следуют Go (4750 долларов) и Swift с Ruby и Java (по 4000 долларов). Самые низкие зарплаты в 1С-программировании (2000 долларов).

Самые высокие зарплаты наблюдаются в Киеве, где медианная зарплата составляет 3800 долларов, а также во Львове с 3500 долларами. Средний уровень отмечен в Одессе (3300 долларов), а в остальных украинских городах зарплаты в IT ниже среднего уровня.

В разрезе специализации в лидерах по зарплатам Desktop-разработчики: в этой группе медианная зарплата у Senior около 5000 долларов, у Middle – 3200, а у Junior – 900. Также высока медианная зарплата у Senior Embedded — 4900 долларов в месяц, в то время как для всех остальных специализаций существенной разницы в медианах нет.

Старшие программисты больше всего получают в стартапах (медиана - 5275 долларов), в аутсорсинге же у них медианная зарплата заметно ниже (4225 долларов). Для джуниоров же нет особой разницы, в какой компании работать: медиана колеблется от 900 до 1000 долларов.

Также результаты исследования показывают, что рост зарплат существенно замедляется после пяти лет работы. Однако наибольший заработок (4900 долларов) все же фиксируется у тех, кто работает в IT-сфере дольше всего - более 10 лет.

При этом 17,7% заявили, что работают в отрасли 10 и более лет, 21,5% - от шести до девяти лет, 32,9% - от трех до пяти лет, 19,4% - один-два года, 8,5% - менее года.

Примерно треть опрошенных DOU - Senior-специалисты, 34% - мидлы, 16% - джуниоры, 13% - тимлиды. Лишь 2% респондентов занимают позицию системного архитектора.

42,2% участников исследования живут в Киеве, 14,2% - во Львове, 13% - в Харькове, 5,6% - в Днепре, 5,1% - в Одессе. 93% являются мужчинами и лишь 7% женщинами.

Отметим также, что, согласно результатам опроса DOU, 78% украинских айтишников выступают против внедрения в Украине специального правового и налогового режима "Дія City" для IT-компаний.

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