IT и Телеком 30 минут назад

Украину назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга

В профильной компании сравнили показатели Украины со странами-конкурентами в Восточной Европе и других регионах мира

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Нидерландская компания Daxx, занимающаяся набором украинских программистов в международные команды, работающие удаленно, провела анализ ситуации на рынке удаленного найма IT-специалистов в различных странах и регионах мира.

В частности, десятка стран Восточной Европы по оптимальности IT-аутсорсинга, по мнению компании, выглядит следующим образом (в порядке убывания): Украина, Беларусь, Россия, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, Эстония, Словакия, Болгария.

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"Восточная Европа — это золотая середина, где вы можете нанять высококачественных разработчиков по более низким ценам без ущерба для качества продукта. Этот регион известен своей плотностью разработчиков программного обеспечения: 1,3 на 100 человек. В настоящее время в ИТ-индустрии региона насчитывается около 1 млн программистов, что делает ее прибыльным направлением для аутсорсинга", — отмечают в Daxx.

Украину же компания считает лучшей страной в мире из-за оптимального соотношения цены и качества работ, а также скорости развития IT-сферы.

В частности, отмечается, что украинский рынок в 2020 году достиг размера уже в 200 тысяч специалистов по программному обеспечению. В то же время в соседней Польше работает около 400 тысяч программистов, однако стоимость их работы в среднем дороже — 45–65 долларов в час.

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В Украине же средняя почасовая ставка у айтишников составляет 30–60 долларов (для младших программистов — 19-25 долларов, для разработчиков среднего уровня — 26-38, для старших инженеров 0 39-60).

Также приводятся примерные расценки на работу по различной специализации в разных регионах мира:

"Ежегодно украинские технологические университеты выпускают около 35 тысяч технических специалистов. Большинство программистов в Украине имеют степень бакалавра и владеют английским языком на уровне Intermediate и Upper-Intermediate", — отмечают в Daxx немаловажное преимущество.

Кроме того, в Украине самое большое количество специалистов по C++ и Unity 3D, также она занимает второе место в мире по количеству JavaScript-, Magento- и Scala-разработчиков.

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По данным Daxx, украинское происхождение имеет около 2 тысяч стартапов, в числе которых упоминаются Petcube, iBlazr, Grammarly, Jooble, CleanMyMac, Mobalytics и Looksery.

"При этом быстрый рост технологической индустрии и мощный приток новых талантов снижают средний спрос на таланты на внутреннем украинском рынке... Все больше и больше из 4 тысяч компаний-разработчиков ПО в Украине экономят свои внутренние кадровые ресурсы для создания собственных продуктов", — отмечают в профильной компании.

Также отмечается, что украинское технологическое сообщество быстро переняло популярные мероприятия по обмену знаниями, такие как хакатоны, технические конференции и образовательные курсы, финансируемые компаниями, занимающимися созданием ПО.

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Кроме того, указывается, что стоимость жизни в Украине ниже, чем в остальных странах Европы, что также является фактором, способствующим более низким ценам на работу программистов.

"Например, аренда однокомнатной квартиры будет стоить 500 долларов в месяц. Если вы захотите снять квартиру за пределами центра города, это обойдется вам немного дешевле — около 300 долларов в месяц", — подчеркивают в Daxx.

В качестве центров разработки ПО в Украине называются Киев, Днепр, Харьков, Одесса и Львов, причем в столице живет около 40% украинских IT-специалистов.

Источник фото: Depositphotos

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