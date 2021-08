На рынке IT в Украине резко растут зарплаты: почему так происходит и при чем здесь новички

В конце 2020 года рекрутингово-аналитическая платформа Make it in Ukraine провела экспресс-оценку состояния IT-рекрутинга в IT-компаниях Украины. Летом 2021 года компания продолжила анализ рынка IT-рекрутинга с точки зрения рекрутинговых агентств: побеседовали с 30+ агентствами и провели анкетирование 20+ агентств.

В результате получили расширенное видение ситуации на украинском рынке IT-специалистов. Большинство участников IT-рынка считают, что такой аномальной ситуации, как в 2021 году, еще не было. Соучредители Make it in Ukraine Шад Патерсон и Максим Уперяка специально для Delo.ua объясняют, что и почему происходит и чего ждать на украинском рынке труда в сфере IT.

Украинская IT-индустрия: рынок перегрет

Рекрутеры традиционно жаловались на то, что конкуренция в IT-сфере высокая. Запросы рынка на квалифицированных IT-специалистов высокие, а украинская система образования не в состоянии их много и качественно обучать. И это несмотря на то, что вузы Украины долгое время славились подготовкой сильных инженеров. Сейчас же, судя по многочисленным отзывам самых разработчиков, если они учатся и развиваются, то только благодаря собственным усилиям и программам обучения тех компаний, где они работают.

Во многих офлайн-бизнесах и даже в креативных онлайн-индустриях предложение рабочей силы превышает спрос (а значит, условия диктуют не соискатели, а компании). В сфере IT ситуация противоположная: спрос значительно превышает наличие разработчиков, а компании, чтобы хоть как-то конкурировать, все больше и больше взвинчивают зарплаты.

Со второй половины 2021 года началось явление, которое многие называют "перегретым" рынком. Это означает, что компании по всему миру после первого локдауна активно разморозили найм, но профессиональных разработчиков за это время больше не стало. Новички и повышение квалификации вчерашних Junior/Middle однозначно не справляются с закрытием потребностей бизнеса.

Разработчики отлично знают состояние рынка и средние зарплаты. Поэтому когда компании засыпают их щедрыми предложениями, то кандидаты называют достаточно высокие ожидаемые суммы. И компании готовы их платить.

Кроме того, в личных сообщениях мессенджеров, в почте, в LinkedIn, у IT-специалистов огромное количество обращений от рекрутеров. Часто нерелевантных, не по адресу, с банальным непониманием разницы в технологиях. На волне хайпа в сферу IT-рекрутинга пришло много неподготовленных людей. В связи с этим часто вспоминают хрестоматийную ошибку рекрутеров: Java vs. JavaScript. Доходит до абсолютно безграмотного предложения контент-маркетологам ролей тестировщиков и DevOps.

Причины перегретости и происходящего хаоса:

Резкая диджитализация бизнеса из-за пандемии и массовый переход на Remote привели к тому, что родилось много проектов, продуктов и удаленных компаний, стартапов, которые нуждаются в разработчиках для своих продуктов.

Эта же тенденция размыла границы. Теперь украинские IT-компании конкурируют с гораздо большим количеством международных компаний из США, Европы и других стран, которые без особого труда готовы предлагать украинским разработчикам ощутимо больше, чем локальные работодатели.

Ощутимо перегрузили рынок аутсорс-компании. Читатели, вероятно, помнят новость о том, что японская корпорация Hitachi купила IT-компанию GlobalLogic с офисами в Украине. На ее фоне остальные крупные аутсорсеры тоже готовятся к возможным предложениям. Для этого им нужно значительно увеличивать штат, а это даже не десятки, а сотни новых вакансий для разработчиков в рамках одной компании. Учитывая, что желающих работать на аутсорсе среди опытных разработчиков гораздо меньше, чем среди новичков, компании и в этом случае активно используют инструмент цены. А это наглядная демонстрация закона спроса и предложения. Резкий рост спроса неизбежно взвинчивает цену (зарплату).

Оценка рыночных трендов в конкретных цифрах

По данным Djinni, популярного украинского сервиса поиска работы, это лето выдалось жарким во всех смыслах. Ранее летом работы у рекрутеров было меньше. Летние отпуска — и, как следствие, падение активности и кандидатов, и компаний-заказчиков (вплоть до осени).

Но в 2021 году июль побил рекорды активности. По данным Djinni на 1 августа, на сервисе было 16,4 тыс. кандидатов и 23,4 тыс. вакансий. То есть около 1,4 вакансии на кандидата.

Для сравнения: на 30 мая на 1 кандидата приходилось 1,3 вакансии, а на 28 февраля — 1,1. Очевидно, что рост числа вакансий больше, чем рост доступных на рынке кандидатов.

Важно понимать, что среди общей массы кандидатов достаточно много новичков, спрос на которых не настолько интенсивен, как на опытных специалистов с опытом работы от 5 лет уровня Middle+/Senior.

Медианные зарплаты в украинском IT за последние полгода выросли (по данным DOU):

у разработчиков — на 20%

у тестировщиков — на 23%

у прочих IT-специалистов — по-разному, но также выросли: у DevOps — на 14%, у проектных менеджеров — на 11% и так далее

Но при этом в каждом конкретном случае зарплаты могут значительно превышать средние цифры.

Так, среди топ-5 наймов июля на Djinni с зарплатами от $8,5 тысячи до $10 тысяч в выборку попали System Architect, Head of Engineering, Lead DevOps, Solutions Architect, CIO/CDO/CTO. А по опросу DOU выявлен разработчик, который работает с американской компанией и официально получает $20 тыс. в месяц + бонусы.

И это мы не касаемся криптоиндустрии и блокчейн-разработки, где зарплаты профессионалов (например, разработчики Solidity, Smart Contracts и так далее) могут превышать медианы в среднем по IT.

Альтернативные мнения о состоянии рынка

Впрочем, во время нашего исследования мы слышали от нескольких опытных игроков IT-рынка и разработчиков со стажем, что ситуация на рынке не уникальна и характеризует его развитие. А рынок на самом деле не перегрет и показывает логический рост зарплат и справедливую оценку стоимости труда IT-специалистов.

Конечно, квалифицированный IT-труд должен быть оценен по достоинству, это факт. Однако большинство игроков рынка все же считают подобный рыночный расклад аномалией и в целом удивлены происходящим.

Насколько охотно компании берут на работу Junior-специалистов

В целом мнения респондентов нашего опроса разделились так:

Компании предпочитают брать на работу опытных сотрудников — 77%

Есть хороший спрос на джуниоров — 13%

Многие компании берут программистов уровня Junior, учат их и развивают до уровня Middle+ своими силами. Но если нужно, чтобы специалист пришел и сразу же включился в работу, показал максимальный результат, тогда ищут Middle+/Senior. И вот как раз за таких профи и разворачивается самая жесткая борьба. Их гораздо меньше, чем новичков или Middle, и, как правило, они вполне довольны своей текущей работой и не особо горят желанием снова испытывать стресс и менять работу. Особенно, если предложение банальное и неизобретательное, в стиле очередного "молодого и амбициозного" проекта с "дружной командой, кофе и PlayStation".

Впрочем, если вакансию для топ-профессионала не удается закрыть долго, тогда компании идут на компромисс и снижают требования.

Растет ли количество людей, которые переходят из других профессий в IT?

То, что интерес среди украинцев к IT не упал, — однозначно. Ни один респондент не выбрал в опросе вариант "Количество тех, кто переходит в IT, уменьшается". Однако в целом тенденция не настолько сильная. Присутствует некая размытость: 32% отметили, что четкой тенденции нет. Но 68% уверены, что количество "свитчеров" (людей, которые резко меняют свою профессию) растет.

Чего ждать на IT-рынке дальше?

Есть точечные тенденции, когда международные компании сворачивают центры разработки в Украине, отказываются от поиска дорогих украинских разработчиков и смотрят в сторону Восточной Европы, СНГ, Азии. В этих локациях рынок еще не так перегрет (ключевое слово "еще") и уровень зарплат пока не такой высокий.

Но в основном популярность украинских разработчиков по-прежнему высока (о чем говорят зарплаты, указанные выше). Что это означает? Что рынок пока так и будет перегретым.

Среди опрошенных нами рекрутинговых агентств Украины только 10% ожидают скорого спада ажиотажа. Остальные 90% уверены, что до конца года ситуация с ростом зарплат не изменится или даже еще усугубится.

Вместо заключения

Активность на IT-рынке со второй половины 2020 года неуклонно растет. Опытных специалистов не хватает. Впрочем, если задуматься о переходе в IT, нужно понимать, что новичок не станет сказочно богатым за считанные месяцы. Только опыт и отличное понимание того, чем занимаетесь, через годы принесет желаемый результат.

Если же посмотреть на рынок с позиции работодателя, то нужно готовиться к ощутимым расходам на зарплату опытных IT-специалистов либо выращивать собственных профессионалов. Не стоит пока рассчитывать на то, что рынок скоро успокоится и ожидаемые зарплаты упадут.