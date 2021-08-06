Полицейские и айтишники: какие кадры нужны Украине и как меняется госзаказ (ИНФОГРАФИКА)

Вузы закончили принимать заявки от абитуриентов. Список самых популярных специальностей, как обычно, неутешителен: украинская молодежь продолжает массово учиться на юристов, филологов и журналистов, тогда как страна остро нуждается в пожарных, правоохранителях, инженерах и аграриях.

Об этом из года в год говорят не только эксперты рынка труда, но и цифры государственного заказа. Проанализировав, как заявка чиновников на обучение специалистов менялась последние пять лет, Delo.ua выяснили, какие профессии сегодня актуальны для Украины, что за кадры понадобятся стране в ближайшем будущем, а также узнали, нужен ли вообще госзаказ.

Кто решает, сколько и какие специалисты нужны стране

В Украине действует закон про формирование и размещение государственного заказа на подготовку специалистов. Согласно нему, Министерство экономики разработало порядок формирования госзаказа. Основным органом, который его формирует, является собственно Минэкономики.

"Ведомство с одной стороны запрашивает данные у Службы занятости о состоянии рынка труда, изучает точки зрения различных ассоциаций работодателей, а с другой стороны — запрашивает у Минобразования и других ведомств, у которых в управлении есть высшие учебные заведения, информацию на счет способности их учреждений обеспечить то или иное количество мест для подготовки специалистов из разных сфер", — пояснил Delo.ua принцип формирования заказа гендиректор Директората высшего образования МОН Олег Шаров.

Профильный замминистра экономики Светлана Глущенко конкретизирует объяснение эксперта: государственный заказ формируется на основе среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда и объемов расходов государственного бюджета на указанные цели.

"Среднесрочный прогноз Минэкономики составляет на основании данных Госстата, учитывая также предложения других центральных органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, Национальной академии наук, отраслевых национальных академий наук, других бюджетных учреждений, Совместного представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне и Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне", — сообщила Delo.ua Глущенко.

Далее Министерство экономики в рамках выделенного бюджета сопоставляет потребности рынка и возможности системы и определяет некий компромисс. Уже потом заказ обсуждается с заинтересованными органами исполнительной власти и утверждается Кабмином. "Минэкономики подает правительству проект решения о утверждении госзаказа в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год", — говорит заминистра экономики.

Больше пожарных, меньше юристов: как менялся госзаказ за последние пять лет

За последние пять лет государственный заказ на подготовку бакалавров незначительно вырос — с 82,7 до 87,7 тысяч бюджетных мест, то есть примерно на 6%. Однако эта тенденция не демонстрирует рост запроса государства на подготовку большего количества специалистов. "Увеличение объемов подготовки бакалавров происходит за счет увеличения количества выпускников 11 классов по сравнению с прошлыми годами", — объясняет изменение показателей Глущенко. Собственно, когда в 2018 году заказ просел на 4%, причиной стал именно демографический фактор, а не неспособность бюджета "воспитать" определенное количество специалистов. Далее же цифра только росла.

Учитывались данные приема по степени бакалавра. Инфографика здесь и далее: Татьяна Кравченко / Delo.ua

В 2021 году в общей цифре госзаказа наибольшую долю занимают четыре специальности: "Образование и педагогика", "Информационные технологии", "Механическая инженерия" и "Аграрные науки и продовольствие". То есть государство заинтересовано в увеличении количества учителей, айтишников, инженеров и аграриев. Это подтверждает и заминистра экономики.

"Объемы на подготовку бакалавров и магистров увеличивались только для педагогических, технических, естественно-математических, аграрных и транспортных специальностей, поскольку указанные специальности сегодня наиболее востребованы на рынке труда", — говорит Глущенко. А вот меньше всего приходится на "Сферу обслуживания", "Журналистику" и "Публичное управление и администрирование" — подготовку журналистов, менеджеров туристического и ресторанного бизнеса, а также администраторов и управленцев.

В то же время больше всего за последние годы выросла заявка на специальности сферы гражданской безопасности — на 43%. Если судить по ней, страна остро нуждается в пожарных и правоохранителях. Впрочем, это не новость: в Нацполиции постоянно говорят о хроническом недоборе кадров. Кроме того, государство почти на 36% увеличило заказ на подготовку специалистов сферы "Публичное управление и администрирование". Напоминаем, что несмотря на такую "прибавку" отрасль в общей доле заказа занимает и занимала последние пять лет наименьшую долю — в разное время на нее набирали от 90 до 140 человек.

В тройку лидеров по необходимости стране попали и айти-профессии: инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность и информационные системы. За пять лет госзаказ на перечисленные специальности вырос почти на 29%. Показатель тоже не удивляет, нехватка айтишников наблюдается уже давно, причем не только в Украине, но и во всем мире. Судя по статистике портала для анонимного поиска программистов Djinni, пока что последовательное увеличение доли бюджетников-айтишников в вузах никак не помогло отрасли: сегодня на рынке труда спрос на этих специалистов превышает предложение примерно на 25%.

Судя по госзаказу, меньше всего у государства необходимость пополнять новыми кадрами сферу обслуживания. Отельно-ресторанное дело и туризм за пять лет просели почти в два с половиной раза. Больше чем в два раза чиновники уменьшили госзаказ на право — одну из самых любимых у абитуриентов специальностей. Под сокращение попали и специальности по управлению и администрированию: учету и налогообложению; финансам, банковскому делу и страхованию; предпринимательству, торговле и биржевой деятельности; менеджменту и маркетингу. Госзаказ здесь упал на 82%.

Динамика показывает, что по большинству специальностей государство в основном увеличивало заказ: так из 27 отраслей "прибавку" бюджетников получили 19, уменьшение заказа есть всего у шести специальностей, а еще двум заявку почти никак не меняли — "Транспорту" и "Социальной работе".

Что говорят о тенденциях формирования государственного заказа эксперты

Эксперты отмечают, что в целом изменение украинского госзаказа за последние пять лет отражает международные тренды на рынке труда, а также то, насколько COVID-19 изменил приоритеты в подготовке кадров. "Например, категорию "Образование и педагогика" увеличили на 12,52% — это актуально, ведь сейчас образование онлайн стало очень популярным и всё больше набирает обороты по всему миру. Мы можем онлайн поступить в ведущие университеты и проучиться несколько лет таким образом, даже не выезжая из страны. Иногда и не выходя из дома", — говорит Employee Support Lead сайта поиска работы Jooble Юлия Лиснянская.

Эксперт удивляется, почему уменьшили заказ на "Социальные и поведенческие науки": ведь сейчас та же самая специальность "Психология" становится все более необходимой. "2020 год показал нам, что человек — это существо социальное, и длительное нахождение в изоляции приводит к таким состоянием как тревожность, грусть, чувство одиночества и даже депрессии. Поэтому уменьшение данной категории может привести к тому, что специализированных психологов в нашей стране будет становиться всё меньше и меньше, а абитуриенты будут отдавать предпочтение зарубежному образованию", — считает Лиснянская.

По ее словам, такие категории, как "Биология", "Естественные науки", "Математика и статистика", Информационные технологии", "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия" и "Автоматизация и приборостроение" будут всё также увеличиваться из года в год: "Мы живем в эпоху диджитализации и автоматизации процессов. Сейчас всё больше и больше развиваются технологии Artificial intelligence (AI), Искусственного интеллекта, что приводит к увеличению государственного заказа на количество таких специалистов".

Эксперт также обращает внимание, что госзаказ значительно упал в "Сфере обслуживания". "Вернемся к 2020 году, который внес и продолжает вносить в 2021-й свои корректировки касаемо данной сферы — ресторанный бизнес, бьюти-сфера и спортивная сфера больше всего страдают во время локдаунов. Возможно, государство таким образом показывает абитуриентам, что со временем будут найдены новые способы заменить человеческий труд в данных сферах, опять же, опираясь на диджитализацию общества и многих сфер экономики", — отмечает Лиснянская.

Кадры для заводов и торговли: какие специалисты нужны будут государству в будущем

Как отмечает Светлана Глущенко, рынок труда будет нуждаться все в большем и большем количестве рабочих кадров. Потребность в 2021 году составляет 398,4 тысяч человек, а уже к 2022 году, по прогнозам Минэкономики, вырастет до 457,4 тысяч человек, к 2023-му — до 472,2 тысяч, а к 2024 году — до 527,4 тысяч.

По словам замминистра, предполагается, что в 2024 году сохранится тенденция к росту спроса на кадры в промышленности, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, а также в строительстве. Также прогнозируется увеличение потребности в работниках в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. "Украина имеет мощный аграрный сектор, у нас активно развивается органическое и фермерское земледелие. Это требует привлечения большого количества специалистов, которые умеют работать на земле — а значит, формирует серьезную нишу", — поясняет Глущенко.

В будущем понадобится и большее число сотрудников сферы здравоохранения и социальной помощи — потребность в них будет увеличиваться и к 2024 году составит 18,1 тысяч человек. То же касается и преподавателей — через три года спрос на на них составит около 10,5 тысяч человек.

"Отрасль информации и телекоммуникаций будет иметь относительно стабильный спрос на работников, соответственно потребность возрастет до 27 тысяч человек в 2024 году. До 59,5 тысяч человек вырастет потребность в строителях и рабочих по добыче полезных ископаемых", — рассказывает замминистра. По ее словам, Украине нужны будут также кадры технических направлений на инженерные и технические должности и специалисты в сфере IT.

Не решает проблемы на рынке труда: что не так с госсзаказом и как его нужно поменять

В то же время специалисты говорят о том, что существующая система заказа бюджетных мест на дефицитные профессии не решает проблемы на рынке труда. "Последние годы госзаказ формируется с потолка, поскольку сложно предсказать, какие специалисты нужны будут через пять лет. А искусственное снижение заказа на подготовку юристов, экономистов, журналистов и его увеличение на подготовку специалистов технических специальностей особо проблему не решает: большого наплыва желающих здесь учиться молодых людей все равно не наблюдается. От увеличения госзаказа на определенные специальности абитуриенты не перестают тысячами подавать заявления на право, филологию, экономику и финансы", — уверен эксперт в области образования Андрей Черных.

Он поясняет, что молодежь видит, что зарплаты юристов, переводчиков, топ-психологов исчисляются тысячами долларов, а потому убеждена, что после окончания университета сразу будет получать столько же, не предпринимая усилий для получения опыта и знаний. "На технических специальностях такого же показателя зарплат — нет, соответственно, абитуриенты понимают, что на заводе желаемого дохода не будет даже теоретически", — говорит Черных.

На несовершенство украинской системы госзаказа указывает и эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба. "Прошлый план госзаказа, если и не знал, сколько нужно специалистов конкретного профиля на конкретном предприятии, делал вид, что знает, что есть мудрое великое государство и партия, которые направляют. Это осталось нам в наследство, поскольку у нас есть консервативные, часто не конструктивные профсоюзы, поскольку у нас восприятие образования как общественного блага, а не сферы развития людей, которые занимаются интеллектуальным трудом", — считает Скиба.

По его словам, от госзаказа необходимо однозначно отказываться в пользу приема заказа от конкретных работодателей. Для этого необходимо ввести определенные изменения в законодательстве, при которых работодатель будет привлечен к формированию заказа для своей индустрии — для этого есть отраслевые ассоциации, бизнес-сообщества. Они могут выступить переговорными сторонами между государством и предприятиями.

Это может выглядеть примерно так — определенная компания оплачивает или заявляет о необходимости места в университете конкретному специалисту, который в будущем станет ее сотрудником. "При этом будущий работник такой компании должен учить не все подряд, а именно конкретные модули и программы, которые нужны работодателю-заявителю, поскольку тот лучше знает свои бизнес-процессы и свой продукт. Это задание уже для предприятий — сформулировать свои потребности в навыках специалистов. Также желательно, чтобы студент учился дуальным способом: имел возможность некоторое время исполнять реальные рабочие задания, а остальное время — быть в аудитории и осваивать базовые стандарты", — поясняет эксперт.

Скиба говорит, что образование в Украине требует и другой меры, еще менее популярной — разделения институций высшего образования на собственно университеты и высшие профессиональные школы. "Поскольку в университетах, по моему мнению, госзаказа не должно быть вообще, даже обусловленного запросом от бизнеса. Бизнес должен приходить в такие вузы, но с запросами исследовательского характера, а вот в высшие профессиональные школы — за специалистами с конкретным профилем навыков", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, в университетах должны готовить управленцев, интеллектуалов — людей, которые в первую очередь развивают собственное мышление и высшие когнитивные способности. Школы же должны готовить специалистов под конкретные задания определенной индустрии, это могут быть более короткие циклы обучения. Подобные учреждения есть в Германии, Финляндии.

При этом, по словам Скибы, университеты и высшие профессиональные школы должны иметь разные программы и разный уровень автономности. Университеты однозначно должны иметь полную независимость и заниматься наукой, школам же заниматься наукой необязательно, да и кандидаты наук на кафедрах там тоже не нужны — вместо них должны быть профессионалы высшего уровня.

Эксперт отмечает, что украинская образовательная политика хотя и движется в этом направлении, но очень медленно и "странными траекториями". В министерстве и комитетах уже два года обсуждаются изменения в закон на счет модели управления и финансирования вузов и выбираются компромиссы.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua