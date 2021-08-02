Кадров не хватает: что не так с IT-образованием в Украине и как можно это исправить

Министерство цифровой трансформации обсуждает с бизнесом модель изменений в ИТ-образовании. На самом деле рынок их очень ждет, ведь кадровый голод сдерживает рост компаний.

О каких предложениях идет речь и как они могут изменить ситуацию с перегретостью рынка труда в ИТ-сфере — давайте посмотрим поближе.

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В чем, собственно, проблема?

ИТ-бизнес в Украине быстро растет. Но рост рынка на 20% означает рост спроса на кадры настолько же. Где их брать — вот главный вопрос.

Или вот еще цифры: ежегодно в Украине открывается около 50 тыс. ИТ-вакансий. А университеты заканчивают 20-25 тыс. выпускников ИТ-специальностей в год.

К тому же украинский рынок труда каждый год теряет 3-4% ИТ-специалистов — они просто уезжают из страны. Поэтому кровь из носу нужен приток новых специалистов.

Такими темпами к 2030 году сектор будет нуждаться в как минимум 500-600 тыс ИТ-специалистов.

Но как Украине утроить их количество? Правильно — вырастить. Значит, нужны фундаментальные реформы в системе ИТ-образования.

Именно их в настоящее время обсуждают Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством образования и науки, ИТ-бизнесом и экспертным сообществом. У компаний большие ожидания к будущим изменениям, ведь нехватка специалистов на рынке труда в ИТ сильно сдерживает рост отрасли.

Дефицит кадров на практике

С точки зрения бизнеса перегретый рынок выглядит так: компаниям приходится выдерживать огромную конкуренцию за удержание сотрудников, не то что в найме новых.

А с университетской скамьи приходят джуниоры не только без опыта, но часто и без представления о потенциальной работе. Конечно, такая ситуация не только в ИТ, и ИТ-компании, как и другие работодатели, берут в команду проактивных и талантливых выпускников вузов. Проблема только в том, что человек может оказаться не готовым к таким задачам. У нас есть примеры, когда люди из-за искаженных ожиданий вовсе меняли профессию или по крайней мере специализацию. Другие же выпускники приходят с горящими глазами и готовы продолжить профессиональное обучение уже во время работы.

Получается, молодые люди тратят годы на изучение академических дисциплин, а практические навыки получают уже на рабочем месте. Кстати именно поэтому выпускники школ иногда выбирают "легкую" нетехническую специальность в университете, но с первых курсов начинают путь в ИТ. Парадокс.

Ведь среди университетских преподавателей вы редко встретите практикующих разработчиков, которые действительно "дышат" этой профессией, знают рынок и могут поделиться опытом.

В свою очередь, бизнес не привык ждать с моря погоды. Так что компании сами взялись воспитывать программистов. Мы в Powercode тоже пришли к тому, что легче научить мотивированных студентов самим, нежели тратить время на поиск, а потом восполнять пробелы новых сотрудников с университетскими дипломами в технических знаниях и английском.

Так появилась Powercode Academy, где обучаем группы по 10-15 человек офлайн (офисы есть в Запорожье и Киеве) или до 20-ти удаленно. Преподавательский состав — люди не только из числа сотрудников Powercode, но и приглашенные ребята из других ИТ-компаний. Все они проходят этапы отбора и тестирования. Преподавателю ставится четкая задача: выпускник курса должен быть максимально конкурентоспособным на рынке труда.

Чтобы пояснить разницу подходов, приведу пример. Если у студента по какой-то причине нет технической возможности посетить офлайн- занятие — есть запись урока. Проблема с техникой? Предоставляем технику для работы в аудитории. Нет задачи просто поставить "пропуск", есть задачи преодолеть любые препятствия, но — научить.

Трудоустраиваем ли мы выпускников? Конечно, но им тоже нужно пройти этапы отбора. Недавно к нашей команде присоединился выпускник — front end-разработчик. Парень пришел в Powercode где-то через полтора месяца после выпуска. Он прошел собеседования и в других компаниях на ряду с нашей, получил другие предложения и выбрал нас.

Такие курсы — простой путь получить ИТ-образование для тех, кто действительно в этом заинтересован. Без дополнительных бюрократических преград, но с пониманием того, что вас будут учить практики. При этом программа адаптирована под реальный рынок труда.

Курсы позволяют перепрофилировать человека любого возраста, с любым образованием. При его желании, конечно. И хотя такие курсы решают для рынка довольно серьезную проблему, для государства это всего лишь "неформальное образование".

Так что же предлагается?

Все предыдущие изменения образования в ИТ были похожи на формальное затыкание дыр. "Нужно больше специалистов рынку? Ну давайте увеличим госзаказ". А воспользуются ли ним действительно мотивированные студенты — "ну, посмотрим".

Многие выпускники школы даже документы не подают на ИТ-специальность. Потому что у школьника страх до дрожи в коленках перед ЗНО по математике.

Он закончит какой-нибудь другой факультет, а года через три, возможно, придет на курсы веб-разработчников. Потому что это ему действительно интересно. Потому что это престижно и, конечно, здесь есть хороший уровень заработка.

Это говорит о низком качестве школьного преподавания математики. И о том, что так называемое неформальное образование имеет на самом деле в ИТ ключевую роль.

Неформальное образование — это те самые пресловутые курсы по ИТ-специальностям, а по-настоящему целые академии с уклоном в практику, которые создаются при различных компаниях. Уставший ожидать притока выпускников с рынка, бизнес уже давно ушел в ИТ-образование сам. Но на государственном уровне это все еще "курсы".

Именно здесь и заключается главная фишка обсуждаемых изменений: "курсам" в обсуждаемой модели предлагается предоставить карт-бланш в виде упрощения лицензирования, налоговых скидок и даже возможности государственного софинансирования.

По мнению экспертов ИТ-рынка, прежде всего, государство должно более открыто признавать обучение при компаниях и другие форматы "неформального образования". Например, дискутируется освобождение от НДС. Раньше о таком и разговора не заходило — государство как будто не замечало такие формы образования.

В систему ИТ-образования предлагается более активно включать колледжи и техникумы вузы. Для бизнеса обсуждаются стимулы включаться в развитие ИТ-образования в таких заведениях.

Помимо этого, первые разработки образовательных изменений предусматривают возможность для студентов работать и учиться одновременно. Так после завершения обучения они станут специалистами с опытом, а не только с дипломом.

Хотя концепция еще на стадии обсуждения и разработки, уже есть четкое понимание, что она будет комплексной. Именно это дает веру в то, что такая модель "взлетит".