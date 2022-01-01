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Россия вторглась в Украину: все последние новости войны (обновляется)
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Политика

Важно Россия вторглась в Украину: все последние новости войны (обновляется)

СБУ застрелила участника гомельских переговоров с Россией – СМИ
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Происшествия

СБУ застрелила участника гомельских переговоров с Россией – СМИ

За 11 дней войны оккупанты потеряли треть боеспособной армии — ЦОС
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Политика

За 11 дней войны оккупанты потеряли треть боеспособной армии — ЦОС

Из-за отсутствия достаточной информации данные о потерях армии России поступают с запозданием. Центр оборонных стратегий предполагает, что за первые 11 дней войны оккупанты потеряли треть боеспособной армии. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС.

Харьков, Гостомель, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получат статус "Город-герой" - Зеленский
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Политика

Важно Харьков, Гостомель, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получат статус "Город-герой" - Зеленский

"Единственные части, по которым практически невозможно договориться, - это Крым и так называемые "республики", - Арахамия
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"Единственные части, по которым практически невозможно договориться, - это Крым и так называемые "республики", - Арахамия

В РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса
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В РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса

Шмыгаль обратился к странам Большой семерки с просьбой исключить Россию и Беларусь из МВФ и Всемирного банка
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Шмыгаль обратился к странам Большой семерки с просьбой исключить Россию и Беларусь из МВФ и Всемирного банка

Воевать за Украину едут иностранцы из 52 стран - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
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Воевать за Украину едут иностранцы из 52 стран - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Венедиктова сообщила о подозрении нардепу Киве
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Международный розыск, арест, экстрадиция и суд: Венедиктова сообщила о подозрении нардепу Киве

Документы пленных оккупантов свидетельствуют, что они сразу планировали бомбить города Украины, — Зеленский
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Документы пленных оккупантов свидетельствуют, что они сразу планировали бомбить города Украины, — Зеленский

"Укрзализныця" готова будет поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только Россия будет готова забрать тела своих солдат и вернуть их семьям
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Россия отказалась забирать тела своих погибших солдат. "Укрзализныця" отзывает выделенные для этого вагоны-рефрижераторы

Российские войска хотят лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям – ВСУ
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ВойнаВойна Российские войска хотят лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям — ВСУ

США и Польша обдумывают, как передать Украине истребители, — CNN
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США и Польша обдумывают, как передать Украине истребители, — CNN

Потери российской армии в Украине превысили 11 тысяч военнослужащих – ВСУ
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ВойнаВойна Потери российской армии в Украине превысили 11 тысяч военнослужащих – ВСУ

Украина создаст централизованные лагеря для пленных российских оккупантов — Арестович
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Украина создаст централизованные лагеря для пленных российских оккупантов — Арестович

Из-за нападения на Украину Путина ждет крах в ближайшие 12 месяцев – Bloomberg
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Из-за нападения на Украину Путина ждет крах в ближайшие 12 месяцев – Bloomberg

Враг деморализован: украинская армия ведет оборонительную операцию по всем направлениям, – ВСУ
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ВойнаВойна Враг деморализован: украинская армия ведет оборонительную операцию по всем направлениям, – ВСУ

Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России
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Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России  из-за военной агрессии РФ в Украине.

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Помощника нардепа подозревают в передаче ФСБ данных про обороноспособность Украины
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Помощника нардепа подозревают в передаче ФСБ данных про обороноспособность Украины

Помощника-консультанта народного депутата Украины подозревают в государственной измене - передаче данных ФСБ. За время своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около $80 тыс., сообщает Офис генерального прокурора.

ГУР МО сообщило, что переговорщик Киреев погиб на спецзадании, а не был убит за госизмену
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ГУР МО сообщило, что переговорщик Киреев погиб на спецзадании, а не был убит за госизмену

Россия в изоляции: Adobe и IBM ушли с российского рынка
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Россия в изоляции: Adobe и IBM ушли с российского рынка

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 7 марта – Арахамия
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Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 7 марта – Арахамия

Украинские ВСУ выбили оккупантов из Николаева и захватили много трофейной техники
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Украинские ВСУ выбили оккупантов из Николаева и захватили много трофейной техники

Россия потеряла в войне с Украиной техники на $3 млрд – оценка Forbes
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Россия потеряла в войне с Украиной техники на $3 млрд – оценка Forbes

Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание. Есть минимум три способа возобновить связь
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Важно Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание. Есть минимум три способа возобновить связь

Шмыгаль призвал направить на украинские АЭС представителей ЕС и МАГАТЭ
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Шмыгаль призвал направить на украинские АЭС представителей ЕС и МАГАТЭ

"Слабость и неуверенность": Зеленский осудил решение НАТО не закрывать воздушное пространство над Украиной
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Важно "Слабость и неуверенность": Зеленский осудил решение НАТО не закрывать воздушное пространство над Украиной