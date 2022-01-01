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За 11 дней войны оккупанты потеряли треть боеспособной армии — ЦОС
Из-за отсутствия достаточной информации данные о потерях армии России поступают с запозданием. Центр оборонных стратегий предполагает, что за первые 11 дней войны оккупанты потеряли треть боеспособной армии. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС.
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ВойнаВойна Российские войска хотят лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям — ВСУ
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ВойнаВойна Потери российской армии в Украине превысили 11 тысяч военнослужащих – ВСУ
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Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России
Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России из-за военной агрессии РФ в Украине.
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Помощника нардепа подозревают в передаче ФСБ данных про обороноспособность Украины
Помощника-консультанта народного депутата Украины подозревают в государственной измене - передаче данных ФСБ. За время своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около $80 тыс., сообщает Офис генерального прокурора.