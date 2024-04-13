Трамп заявил, что поддержит помощь Украине, но есть условие

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что республиканцы в Палате представителей готовы принять дополнительную помощь Украине, однако при условии, что она будет предоставлена в форме кредита.

Об этом сообщает The Hill.

Европа должна дать деньги

Как пишет издание, спикер Палаты представителей Майк Джонсон провел первую официальную встречу с Трампом, где обсудил помощь Украине и выборы в США.

Ранее сообщалось, что он провел консультации с Белым домом по Украине, но согласия достигнуто не было.

После встречи с Джонсоном Трамп заявил, что республиканцы "рассматривают" вопросы помощи Украине.

"Мы рассматриваем это прямо сейчас, и они говорят об этом, и мы думаем о том, чтобы сделать это в форме кредита, а не просто подарка", - заявил Трамп.

По его словам, США раздает "подарки на миллиарды долларов". В то же время, Трамп подчеркнул, что для него важно, чтобы первой выделила средства Украине Европа.

"Но для меня гораздо важнее тот факт, что Европа должна активизироваться, и они должны дать деньги. Они должны помочь. Если они не помогут, я очень огорчусь, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы", - подчеркнул Трамп.

Трамп предлагает оказать помощь Украине в кредит, Зеленский отреагировал

Трамп неоднократно выражал свою поддержку предоставлению Украине финансовой помощи в форме кредита. Такая форма помощи имеет большие шансы получить одобрение Конгресса США.

Президент Владимир Зеленский в интервью украинскому телевидению заявил, что Украина готова согласиться на помощь от США в виде кредита, потому что других вариантов все равно нет.

"Один сенатор недавно был и он говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?". Он говорит: "Ну, если, например, тебе скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь". Я говорю: "А зачем этот выбор, если нет никакого выбора"… Поэтому мы согласимся на любой вариант".

Зеленский также добавил, что если бы Украине предложили оказать помощь в кредит сегодня или бесплатно через год, то однозначно избрался бы первый вариант.

"Здесь нет выбора, наш выбор один – выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше", – сказал президент.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий.

Джонсон предлагает оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.