Джонсон предлагает свой вариант помощи Украине: что он предполагает

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий, включавший пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат принял в прошлом месяце.

Об этом пишет The Hill.

Джонсон сказал, что Палата представителей пришлет в Сенат предложение оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.

Издание пишет, что Джонсон высказал такую позицию, пытаясь успокоить разочарованных сенаторов от Республиканской партии, которые спрашивали его о финансировании для Украины во время сессии.

Спикер также говорил о включении чего-то подобного законопроекту, который позволил бы конфискацию российских суверенных активов и внесение этих доходов в фонд поддержки Украины.

"По моему мнению, это (конфискация российских активов на сумму 300 миллиардов долларов) является великолепной идеей. Было бы справедливо заставить россиян заплатить за Украину, заплатить Соединенным Штатам и союзникам за вооружение Украины", – сказал сенатор Джон Корнин, один из 22 сенаторов. республиканцев, проголосовавших за экстренную помощь для Украины в прошлом месяце.

Помощь США: Украина возьмет все, что дадут

Напомним, министр юстиции Денис Малюски во время визита в США заявил, что Украина может получить $8,5 млрд из заблокированного пакета финансовой помощи в виде кредита.

Министр юстиции отметил, что Киев однозначно предпочел бы необратимую помощь, но, скорее всего, согласился бы на предложение.

"Если такая дискуссия затянет процесс предоставления финансовой помощи, то давайте отложим дискуссию в сторону и возьмем все, что дадут", - заявил Малюска.

Однако из-за задержки помощи от США Киев начал рассматривать альтернативные сценарии финансирования - "план Б" и даже "план С", пишет Financial Times, ссылаясь на главу комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолану Подласу. Она пояснила, что все внутренние ресурсы Украины направляются на финансирование армии, поэтому государство почти исчерпало свои возможности.

Ленд-лиз для Украины: что предусматривает закон США

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины в мае 2022 года, а вступил в силу он в октябре .

Этот закон позволяет президенту принимать решения по поставкам и аренде военной техники Украины, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без долгих бюрократических процедур.

Украина при этом не должна платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты.

Как объяснял политический аналитик Института Катона Джордан Коэн в комментарии Defence One, без такого закона Украина могла бы также арендовать военную технику США, но должна вернуть ее в течение пяти лет и выплатить возмещение за все, что было сломано. А закон о ленд-лизе снимает такие ограничения. Кроме того, благодаря документу, президент США не обязан обосновывать Конгрессу то, что он хочет передать в аренду Украине.