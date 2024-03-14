"Возьмем все, что дадут": Украина может получить $8,5 млрд от США в качестве кредита

Министр юстиции Денис Малюска во время визита в США заявил, что Украина может получить $8,5 млрд из заблокированного пакета финансовой помощи в виде кредита.

Об этом пишет Reuters.

По словам Малуска, в США он получил "достаточно оптимистичные" сигналы от американских законодателей о принятии финансовой помощи Украине.

"Мы призываем оставить в стороне любые разногласия или политические споры, направленные на внутренние потребности, поскольку мы видим, что в обоих лагерях – и республиканцы, и демократы – все соглашаются, что поддержка должна быть предоставлена", – отметил министр юстиции.

Он подчеркнул, что законодатели США понимают, что отсутствие финансовой помощи приведет к "катастрофе на поле боя".

Министр юстиции также выразил надежду, что помощь со стороны США будет принята в ближайшем будущем. По его мнению, это вопрос технических процедур.

Комментируя предложение предоставить 8,5 миллиарда долларов из 61 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи, предложенной Украине, в качестве кредита, Малюска сказал, что окончательное решение будет за Минфином.

Министр юстиции отметил, что Киев однозначно предпочел бы необратимую помощь, но, скорее всего, согласился бы на предложение.

"Если такая дискуссия затянет процесс предоставления финансовой помощи, то давайте отложим дискуссию в сторону и возьмем все, что дадут", - заявил Малюска.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности намерен отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израиля и Тайваня. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

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