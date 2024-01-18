Стало известно, когда в США рассмотрят финансовую помощь Украине

Президент США Джо Байден провел конфиденциальную встречу с лидерами Конгресса, чтобы объяснить им неотложную потребность Украины в дальнейшей помощи. Ожидается, что законодатели рассмотрят двухпартийное соглашение о финансировании Украины и безопасности границ на следующей неделе.

Байден собрал лидеров Конгресса

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден собрал руководство Конгресса, председателей и высокопоставленных членов комитетов Палаты представителей и Сената по вопросам разведки, вооруженных сил и ассигнований, международных отношений, чтобы обсудить настоятельную потребность в дальнейшей финансовой помощи Украине.

"В ходе встречи президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы, включая противовоздушную оборону и артиллерию, чтобы защитить себя от жестокого вторжения России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент подчеркнул, что продолжающееся бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остальной свободный мир.

Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решительности США.

Байден также выразил приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе, призвав как можно быстрее принять полную дополнительную программу по национальной безопасности.

Когда рассмотрят помощь Украине

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что сенаторы рассмотрят двухпартийное соглашение о финансировании Украины и безопасности границ на следующей неделе, сообщает The Hill.

По его словам, повестку дня Сената контролируют демократы. Однако он уверен, что участники переговоров обнародуют соглашение о безопасности границ в ближайшие несколько дней.

"Я предполагаю, что мы, скорее всего, рассмотрим этот вопрос в Сенате на следующей неделе", – сказал Макконнелл.

Лидеры Республиканской партии отмечают, что камнем преткновения остается расхождение относительно полномочий президента Джо Байдена на условно-досрочное освобождение мигрантов, задержанных на южной границе страны.

В то же время, по словам Макконнелла, республиканские законодатели не должны упустить возможность принять пакет законов, направленных на устранение угроз национальной безопасности, реформирование законодательства о предоставлении убежища и полномочий администрации по высылке мигрантов из страны.

Макконнелл также признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате придется уступить вопрос условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов, но выразил уверенность, что обе стороны в конце концов найдут компромисс.

"Мы надеемся получить надежный пакет по границе. Я ожидаю, что он будет перед нами на следующей неделе", - сказал он.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер поддержал уверенность Макконнелла в скорейшем достижении соглашения, заявив, что "мы ближе, чем когда-либо были".

"Впервые я настроен оптимистично. Впервые я думаю, что шансы на заключение соглашения в Сенате больше, чем на то, что оно не будет заключено", - сказал он и добавил, что "это хорошая новость".

По словам Шумера, Украина уже страдает недостатком вооружений, и если Украина капитулирует, "США будут страдать от последствий не месяцами, а годами".

В то же время Макконнелл признал, что республиканцы в Сенате не уверены, сможет ли какое-либо двухпартийное соглашение пройти через Палату представителей, где спикер республиканец Майк Джонсон находится под постоянным давлением консервативных коллег.

"Я не знаю, что сделает Палата представителей. Мы работаем над тем, чтобы попытаться вывести из Сената пакет, который бы касался национальной безопасности и безопасности границ способом, заслуживающим доверия", - сказал Макконненнел.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что собирается отстаивать в первую очередь защиту границы.

"Мы должны знать, что Украина не станет следующим Афганистаном. И у многих американцев есть вопрос, почему это продолжается без надлежащих ответов. Но до того, как хотя бы начать говорить об Украине, я скажу президенту — границу, границу, границу. Мы имеем решить собственные проблемы, прежде чем делать что-то еще", - сказал он.

Помощь от США

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израиль. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

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