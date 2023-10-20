Для Украины – 61 млрд долларов. Байден подал в Конгресс запрос на финансирование

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о, в частности, финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов, сообщает Reuters.

Если Конгресс поддержит выделение средств, около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году будет выделено Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Кроме того, предложение включает 13,6 млрд долларов на охрану границ США для борьбы с большим количеством иммигрантов из Латинской Америки и Карибского бассейн, а также 4 млрд долларов на военную помощь и государственное финансирование, предназначенное для противодействия программам Китая в Азии.

Однако самая большая доля финансирования, 61,4 млрд долларов, будет для Украины. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Соединенных Штатах.

Конгресс США: разделенность касательно Украины

Несколько недель назад Палата представителей и Сенат США утвердили временный бюджет для финансирования правительства страны для избежания "шатдауна" – приостановки работы некоторых госорганов. Однако бюджет, который будет действовать до 17 ноября, не получил дополнительное финансирование для Украины.

Это произошло после того, как часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временного финансирования, а тогдашний спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти предложил исключить пакет помощи из законопроекта.

В свою очередь члены руководства Сената от Демократической и Республиканской партий опубликовали совместное заявление, в котором обязались проголосовать за дальнейшее финансирование помощи Украине "в ближайшие недели".

The Washington Post со ссылкой на источники писало, что чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию касательно наилучшего способу сохранить помощь США Украине. Один из вариантов предполагал настаивание на большом пакете помощи, который мог бы охватить большую часть 2024 года. Второй предлагал следовать меньшей краткосрочной поддержке ради бóльших шансов на поддержку со стороны республиканцев.

А The Wall Street Journal сообщало о плане сенаторов принять годовой пакет помощи в размере от 50 до 100 млрд долларов.