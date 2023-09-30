Угроза "шатдауна" в США. Спикер Палаты представителей предложил пожертвовать помощью Украины

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти предложил исключить пакет помощи Украине из законопроекта о временном продолжении финансирования американского правительства во избежание "шатдауна".

Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, если бы у нас был "чистый" проект, без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать (предотвратить остановку работы правительства, – ред.). Думаю, если Сенат вставляет туда Украину и сосредотачивается на Украине, а не на Америке, это может повлечь реальные проблемы", – сказал Маккарти в комментарии телеканалу.

Он добавил, что если Сенат представит законопроект в таком виде, как он есть, это, вероятно, приведет к "шатдауну".

"Я думаю, что мы могли бы решить эту проблему", – добавил он, снова призвав законодателей предоставить "чистый" законопроект, чтобы правительство и дальше работало.

В свою очередь президент США Джо Байден считает, что Маккарти "заключил ужасное соглашение", чтобы сохранить власть.

"Чтобы сохранить должность спикера, он готов делать вещи, которые, думаю, он знает, несовместимы с конституционными процессами", - отметил он в интервью Propublica .

Также глава США сказал, что его волнует наличие членов Республиканской партии, желающих сменить правительство.

Что такое "шатдаун"?

30 сентября в США завершается финансовый год, и если Конгресс не примет бюджетные законопроекты на следующий период, с 1 октября начнется "шатдаун" – временное прекращение работы и финансирование некоторых госорганов.

Однако во избежание остановки работы правительства Конгресс может принять и резолюцию о временном продолжении финансирования. Оно будет происходить в объемах, предусмотренных в бюджете на нынешний финансовый год.

На днях Сенат США поддержал резолюцию, которая должна помочь избежать "шатдауна" и профинансировать правительство на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ предусматривает около 6 млрд долларов на военные усилия в Украине.

Однако часть республиканцев в Палате представителей выступает против дальнейшей помощи Украине и краткосрочного финансирования.