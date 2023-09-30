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Загроза "шатдауну" в США. Спікер Палати представників запропонував пожертвувати допомогою Україні
Спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги Україні із законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування американського уряду, щоб уникнути "шатдауну".
Про це повідомляє CNN.
"Я думаю, якби у нас був "чистий" проєкт, без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити (запобігти зупинці роботи уряду, – ред.). Гадаю, якщо Сенат вставляє туди Україну і зосереджується на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми", – сказав Маккарті в коментарі телеканалу.
Він додав, що якщо Сенат представить законопроект у такому вигляді, як він є, це, ймовірно, призведе до "шатдауну".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Я думаю, що ми могли б вирішити цю проблему", – додав він, знову закликавши законодавців надати "чистий" законопроект, щоб уряд і надалі працював.
Своєю чергою президент США Джо Байден вважає, що Маккарті "уклав жахливу угоду", щоб зберегти владу.
"Аби зберегти посаду спікера, він готовий робити речі, які – гадаю, він знає – несумісні з конституційними процесами", – зазначив він в інтервʼю Propublica.
Також очільник США сказав, що його хвилює наявність членів Республіканської партії, які хочуть змінити уряд.
Що таке "шатдаун"?
30 вересня у США завершується фінансовий рік, і якщо Конгрес не ухвалить бюджетні законопроєкти на наступний період, з 1 жовтня почнеться "шатдаун" – тимчасове припинення роботи та фінансування деяких держорганів.
Однак для уникнення зупинки роботи уряду Конгрес може ухвалити й резолюцію про тимчасове продовження фінансування. Воно відбуватиметься в обсягах, передбачених у бюджеті на нинішній фінансовий рік.
Днями Сенат США підтримав резолюцію, яка має допомогти уникнути "шатдауну" й профінансувати уряд на 45 днів, тобто до 17 листопада. Документ передбачає близько 6 млрд доларів на військові зусилля в Україні.
Однак частина республіканців у Палаті представників виступає проти подальшої допомоги Україні та короткострокового фінансування.