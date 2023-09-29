"Найгірший сценарій". У Пентагоні вважають, що "шатдаун" може вплинути на навчання українських пілотів на F-16

Українські пілоти почали проходити в США курси англійської мови для освоєння винищувачів F-16. Однак на підготовку може вплинути "шатдаун" американського уряду.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

За її словами, вивчення мови в США наразі стосується декількох пілотів. Тривалість курсів залежатиме від навичок, якими українські військові вже володіють.

Сінгх зазначила, що "шатдаун" уряду може вплинути на підготовку українських пілотів, зокрема щодо англійської мови, адже в такому разі більшість цивільного персоналу США, долученого до навчань, буде відправлено у відпустку.

"Припинення діяльності уряду є найгіршим сценарієм, з яким може зіткнутися Міноборони", – сказала американська чиновниця.

Водночас у Пентагоні сподіваються, що Конгрес зможе знайти спосіб уникнути "шатдауну".

Що таке "шатдаун"?

30 вересня у США завершується фінансовий рік, і якщо Конгрес не ухвалить бюджетні законопроєкти на наступний період, з 1 жовтня почнеться "шатдаун" – тимчасове припинення роботи та фінансування деяких держорганів.

Однак для уникнення зупинки роботи уряду Конгрес може ухвалити й резолюцію про тимчасове продовження фінансування. Воно відбуватиметься в обсягах, передбачених у бюджеті на нинішній фінансовий рік.

Як зазначав речник Державного департаменту США Меттью Міллер, "шатдаун" може вплинути на темпи постачання військової допомоги Україні. Це повʼязано з тим, що деякі люди в Держдепі, Міністерстві оборони та інших відділах уряду не зможуть працювати.