Передумали? Бельгія вивчає можливість відправки F-16 в Україну

Міністерство оборони Бельгії зʼясує, чи може країна надати винищувачі F-16 Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, пише VRT.

"Ми попросили Міністерство оборони перевірити, чи закінчився термін служби наших літаків", – сказав він.

Протягом найближчих років Бельгія замінить свої F-16 новими винищувачами F-35.

Як зазначив Де Кроо, питання полягає в тому, наскільки літаки ще можуть служити Україні.

"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони все ще є в чомусь корисними, ми, звичайно, повинні це дослідити", – вважає очільник бельгійського уряду.

Він додав, що F-16 не обов'язково використовувати для виконання бойових завдань.

"Можливо, Україна використовуватиме бельгійський літак лише для навчань. Тоді вимоги інші", – висловився Де Кроо.

Передача F-16: хронологія обговорень

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків.

Одним із головних аспектів є навчання українських пілотів і техперсоналу на західній техніці. У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков підписав із 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українців. Як зауважував урядовець, лідерство в цьому процесі взяли на себе Данія та Нідерланди.

У серпні стало відомо, що навчання українських пілотів, інженерів та техніків на F-16 розпочалося.

А Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі 42-х винищувачів F-16 Україні. Також тоді стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків.

Що стосується Бельгії, то в кабінеті прем’єра Александра де Кроо заявляли, що країна може лише навчати пілотів, але передачу F-16 не здійснюватиме. Причиною відмови називали те, що всі бельгійські літаки використовуються, зокрема, для захисту повітряного простору країн Бенілюксу й Балтії.

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