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Передумали? Бельгія вивчає можливість відправки F-16 в Україну
Міністерство оборони Бельгії зʼясує, чи може країна надати винищувачі F-16 Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, пише VRT.
"Ми попросили Міністерство оборони перевірити, чи закінчився термін служби наших літаків", – сказав він.
Протягом найближчих років Бельгія замінить свої F-16 новими винищувачами F-35.
Як зазначив Де Кроо, питання полягає в тому, наскільки літаки ще можуть служити Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони все ще є в чомусь корисними, ми, звичайно, повинні це дослідити", – вважає очільник бельгійського уряду.
Він додав, що F-16 не обов'язково використовувати для виконання бойових завдань.
"Можливо, Україна використовуватиме бельгійський літак лише для навчань. Тоді вимоги інші", – висловився Де Кроо.
Передача F-16: хронологія обговорень
Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків.
Одним із головних аспектів є навчання українських пілотів і техперсоналу на західній техніці. У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков підписав із 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українців. Як зауважував урядовець, лідерство в цьому процесі взяли на себе Данія та Нідерланди.
У серпні стало відомо, що навчання українських пілотів, інженерів та техніків на F-16 розпочалося.
А Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі 42-х винищувачів F-16 Україні. Також тоді стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків.
Що стосується Бельгії, то в кабінеті прем’єра Александра де Кроо заявляли, що країна може лише навчати пілотів, але передачу F-16 не здійснюватиме. Причиною відмови називали те, що всі бельгійські літаки використовуються, зокрема, для захисту повітряного простору країн Бенілюксу й Балтії.
Джерело фото: ua.depositphotos.com