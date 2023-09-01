Основне озброєння F-16. Пентагон спеціально для України замовив ракети середньої дальності AMRAAM

Міністерство оборони США уклало контракт із Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні ракет середньої дальності AMRAAM, класу "повітря-повітря". Сума угоди — $192 млн.

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Про це повідомила пресслужба Пентагона.

"Цей контракт передбачає закупівлю компанією Raytheon бойової зброї AMRAAM з різних джерел. Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і, як очікується, буде завершено до 29 листопада 2024 року", — уточнили у міністерстві.

У Пентагоні тримають в таємниці кількість замовлених для України ракет. Проте відомо, що закуплять їх за рахунок коштів із фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

AIM-120 AMRAAM можна використовувати при будь-яких погодних умовах. Ракета призначена для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. У ВПС США її неофіційно називають "хлопавка" (Slammer). Ракету розробила фірма Hughes Aircraft. Крім США, AMRAAM на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО. Ракета є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Зауважимо, що нещодавно у Вашингтоні змінили свою думку щодо F-16 для України. Тепер Штати погоджуються розпочати тренування українських пілотів на винищувачах з вересня 2023 року.

Напередодні, 29 серпня США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму $250 млн, який має надати країні підтримку на полі бою в рамках війни з Росією.

Попереднього разу США оголошували про виділення нового пакету військової допомоги Україні 14 серпня. До цього, 25 липня повідомлялося про виділення допомоги на $400 млн, а 19 липня - відразу на $1,3 млрд.