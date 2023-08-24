США погодилися тренувати українських пілотів на F-16, — NYT

У Вашингтоні змінили свою думку щодо F-16 для України. Тепер Штати погоджуються розпочати тренування українських пілотів на винищувачах з вересня 2023 року.

Про це у четвер, 24 серпня, повідомила американська газета The New York Times із посиланням на чиновника Пентагону.

Ще тиждень назад США заявляли, що пілоти можуть проходити підготовку в Сполучених Штатах, якщо європейські програми навчання досягнуть певних лімітів.

Тепер вирішили, що пілоти спершу пройдуть курс англійської мови в Техасі, а потім почнуть багатомісячну льотну підготовку в Арізоні.

Група українських пілотів ще раніше пройшла навчання у США. Це сталося до того, як Байден у травні дозволив європейським країнам, які мають F-16 американського виробництва, навчати українських пілотів.

Взимку ВПС США приймали двох українських пілотів, щоб оцінити, як швидко і ефективно вони можуть освоїти F-16. Експерти дійшли висновку, що їх можна навчити керуванню F-16 за чотири-п'ять місяців.

Вони мають отримати певні технічні навички, у тому числі розуміння приладів західної кабіни та вміння комфортно літати в строю за американським стандартом з іншими літаками.

Зауважимо, що весь 2022 рік авіація була закритим блоком в питанні постачання зброї Україні. Лише на початку 2023 вдалося розпочати публічний діалог щодо ймовірності поставок F-16 у майбутньому. Ці винищувачі можуть допомогти Україні закрити небо та пришвидшити звільнення території.

Спершу США повністю відсторонилися від питання надання F-16 Україні і заявляли, що Київ їх "насправді не потребує". Потім Вашингтон дозволив європейським країнам взяти ініціативу в свої руки. Як результат 11 держав офіційно сформували авіаційну коаліцію. З них Данія, Нідерланди та Норвегія вже заявили про передачу Україні F-16 після того, українські пілоти завершать навчання.