Данія також надасть Україні винищувачі F-16

Уряди Данії та Нідерландів домовилися разом передати Україні літаки F16. Винищувачі вже давно затребувані Україною і повинні сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії Росії.

Про це повідомляється на сайті Міноборони країни.

Згідно з повідомленням, Данія працюватиме над тим, щоб інші країни приєдналися до коаліції та сприяли боротьбі за свободу України.

"Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передадуть винищувачі F16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії є непохитною, і завдяки пожертві літаків F16 Данія тепер є лідером", – сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Разом з Нідерландами Данія очолила створення міжнародної навчальної коаліції на бойових літаках F16. Коаліція була оголошена на саміті НАТО у Вільнюсі разом із дев’ятьма іншими союзниками та забезпечуватиме підготовку українських ВПС щодо використання, серед іншого, винищувач F16.

"Беручи до уваги створення спільної коаліції з навчання F16, ми погоджуємося, що наступним кроком буде передача винищувачів F-16. Пожертвування літаків буде життєво важливим для України", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, українські льотчики розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії ближче до кінця серпня. До навчання українських пілотів залучена коаліція з 11 країн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуваючи з візитом у Нідерландах повідомив, що винищувачі F-16 таки будуть в українському небі. Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.