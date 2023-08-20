Винищувачі F-16 будуть в українському небі: Зеленський назвав кількість літаків

Президент Володимир Зеленський перебуваючи з візитом у Нідерландах повідомив, що винищувачі F-16 таки будуть в українському небі. Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Про це він повідомив у Тelegram.

"F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!", - написав президент.

За словами Зеленського, Нідерланди нададуть Україні 42 літаки, і це "лише початок". Україна отримає винищувачі після того, як наші пілоти завершать навчання.

"Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки", - додав він.

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що певна група українських пілотів, інженерів та техніків вже розпочала навчання на винищувачах F-16.

Він відмовився розкривати подробиці щодо цих навчань, але зауважив, що мінімальний термін, який необхідний для опановування винищувачів – 6 місяців.

Окрім того, вчора Володимир Зеленський під час візиту до Швеції розповів, що українські пілоти вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen, які є гордістю країни. Зеленський сподівається, що після навчань Україна зможе отримати кілька Gripen.