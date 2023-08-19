В Міноборони заявили, що навчання пілотів на F-16 вже розпочалося

На даний час певна група українських пілотів, інженерів та техніків розпочала проходження навчання на винищувачах F-16. До навчальної програми інструктори також включили курси англійської мови, оскільки володіння іноземною мовою на базовому рівні виявилося недостатнім.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "24 Каналу".

Він відмовився розкривати подробиці щодо цих навчань, але зауважив, що мінімальний термін, який необхідний для опановування винищувачів – 6 місяців.

Такі терміни встановили американські інструктори після того, як два досвідчених українських пілоти пройшли тестування у США. Крім того, навчити лише пілота – це пів справи. Слід зважати й на те, скільки часу потрібно для навчань обслуговуючого персоналу. За словами міністра, літак не зможе виконувати бойове завдання, якщо немає закріпленої за ним команди: інженерів та техніків.

"Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо", – сказав міністр оборони України.

Резніков додав, що терміну завершення навчань нема. Про те, що підготовка закінчилася повідомлять інструктори, коли побачать, що українські пілоти, інженери та техніки взаємодіють між собою.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський під час візиту до Швеції розповів, що українські пілоти вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen, які є гордістю країни.