В Минобороны заявили, что обучение пилотов на F-16 уже началось

В настоящее время определенная группа украинских пилотов, инженеров и техников начала прохождение обучения на истребителях F-16. В обучающую программу инструкторы также включили курсы английского языка, поскольку владение иностранным языком на базовом уровне оказалось недостаточным.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "24 каналу".

Он отказался раскрывать подробности этих учений, но отметил, что минимальный срок, необходимый для овладения истребителями – 6 месяцев.

Такие сроки установили американские инструкторы после того, как два опытных украинских пилота прошли тестирование в США. Кроме того, научить только пилота – это полдела. Следует учитывать и то, сколько времени требуется для учеб обслуживающего персонала. По словам министра, самолет не сможет выполнять боевое задание, если нет закрепленной за ним команды: инженеров и техников.

"Кто может скорее сможет. Люди талантливы. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что доля летчиков будет готова за 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет - очень сложная система. Одного пилота недостаточно", - сказал он. Министр обороны Украины.

Резников добавил, что срока завершения учеб нет. О том, что подготовка закончилась, сообщат инструкторы, когда увидят, что украинские пилоты, инженеры и техники взаимодействуют между собой.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский во время визита в Швецию рассказал, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны.