Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили предоставление Украине F-16

Чиновники Дании и Нидерландов подтвердили информацию о том, что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.

Так, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил в комментарии изданию TV 2, что страна получила разрешение на отправку Украине истребителей.

Он сообщил, что Дания направила Соединенным Штатам запрос о поставках самолетов Украине и получила от Вашингтона "дружественный ответ".

"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились к Соединенным Штатам, чтобы изучить наши варианты", - отметил Расмуссен.

Он добавил, что решение о поставках истребителей F-16 для Украины обсуждается с союзниками.

"Мы положили начало международной коалиции с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы хорошо идем. И потом речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками", - отметил министр.

С аналогичным заявлением выступили и чиновники Нидерландов.

"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F16 в Украину. Большое спасибо Энтони Блинкену за плодотворное и оперативное сотрудничество. Сейчас мы будем дальше обсуждать эту тему с нашими европейскими партнерами", - сообщил вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter .

Ранее издание Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что в четверг, 17 августа, Соединенные Штаты предоставили разрешение Дании и Нидерландам на передачу Украине истребителей F-16. Поставка может состояться сразу после завершения обучения украинских пилотов.

Именно в Дании в августе коалиция из 11 стран должна начать обучение украинских пилотов на F-16. В Минобороны страны ожидают, что первые результаты обучения будут в начале 2024 года.

Дания и Нидерланды возглавили международные усилия по подготовке украинских пилотов, а также вспомогательному персоналу, обслуживанию самолетов. Это первые шаги по передаче Украине F-16.