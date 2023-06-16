Данія та Нідерланди забезпечать підготовку українських пілотів на винищувачах F-16

Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня має бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16.

Про це під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі та зустрічі у форматі "Рамштайн" розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Міноборони.

Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

В Україні сподіваються, що старт навчань на винищувачах почнеться в липні. Таку ж інформацію повідомив і в.о. міністра оборони Данії.

"Я очікую, що до кінця червня ми офіційно створимо цю програму, і, сподіваюся, після цього ми зможемо розпочати навчання", – сказав Трольс Лунд Пульсен.

В кінці травня Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. Також ФРН може розпочати навчання з управління ними для пілотів ЗСУ. Міністр оборони України закликав Німечинну приєднатися до коаліції.

Нагадаємо, за підсумками 13-го засідання Рамштайну, яку відбулося 15 червня, партнери України розділили зобов'язання та домовилися про формування нових пакетів військової допомоги для Києва.

Під час засідання стало зрозуміло, що Україна потребує сил, які будуть сумісні з армією союзників і партнерів, зокрема по НАТО.