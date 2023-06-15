Підсумки Рамштайну-13. Країни об'єдналися для посилення української ППО та оголосили про нові пакети військової допомоги

За підсумками 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, яка більш відома як Рамштайн (англ. Ramstein Meetings), партнери України розділили зобов'язання та домовилися про формування нових пакетів військової допомоги для Києва.

Про це повідомили пресслужби Пентагона та оборонних відомств інших держав.

Підсумки Рамштайну-13 підбив міністр оборони США Ллойд Остін. Він підкреслив, що після засідання стало абсолютно зрозуміло, що Україна потребує сил, які будуть сумісні з армією союзників і партнерів, зокрема по НАТО . Обговорення в форматі "Рамштайн" буде зосереджено на тому, як це можна зробити, запевнив міністр.

Що дадуть Україні за підсумками Рамштайну-13

Данія, Нідерланди, Великобританія та США оголосили про передачу Україні сотень ракет для ППО;

Канада виділить ще $500 млн для України, а також надасть ракети для ППО;

Норвегія та Німеччина анонсували багаторічні пакети;

Данія заявила, що самостійно виділить пакет довгострокової військової допомоги на 2,6 мільярда доларів до 2024 року.

Додатково держави взяли на себе зобов'язання з тренування українських військових. Нідерланди і Данія, як уточнив Остін, очолять підготовку українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16 .

Він зауважив, що США стабільно постачають Україні оборонну зброю. Нещодавно Вашингтон оголосив про пакет на понад $2 млрд в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Через декілька днів після цього президент Джозеф Байден схвалив пакет допомоги для України в розмірі $325 млн із запасів Міністерства оборони.

Крім того, за інформацією газети Handelsblatt, Данія та Нідерланди замовили додаткові 14 танків Leopard 2 для України.

Союзники України налаштовані поступово змінювати наповнення пакетів допомоги в залежності від потреб українських військових на фронті.

Підсумовуючи, Остін сказав: "Коли більше року тому Росія почала неспровоковане вторгнення в Україну, президент Росії Володимир Путін думав, що він легко переможе. Але він помилявся. Українці виграли битву під Києвом, і вони звільнили Харківську область і Херсон. І сьогодні Україна у хорошій позиції для вирішення майбутніх викликів".

Під час переговорів представники країн домовились, що будуть закликати всіх країн-членів НАТО віддавати принаймні 2% ВВП своїх країн на витрати на оборону.