США, Британія, Данія та Нідерланди об'єдналися, щоб передати Україні сотні ракет для ППО — спільна заява

Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США 15 червня виступили зі спільною заявою, в якій оголосили, що вони співпрацюють, щоб постачати "високопріоритетні" ракети для протиповітряної оборони України.

Заяву відомств опублікувала пресслужба уряду Великої Британії.

В рамках ініціативи українські військові отримають від чотирьох держав-союзниць сотні ракет для ППО малої та середньої дальності, втім точна кількість не уточнюється.

Також країни домовилися спільно поставити відповідні системи, необхідні для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій.

Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів.

"Я щасливий і пишаюся тим, що ми разом з групою інших країн тепер можемо доставити життєво важливе обладнання для боротьби України за свободу. За допомогою цього обладнання українці можуть більшою мірою захистити критичну інфраструктуру та цивільних осіб, так само, як це важливо для очікуваного українського наступу в найближчі місяці", — сказав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсе.

Він уточнив, що його країна планує додатково передати близько 2,94 мільярда євро.

Напередодні, Литва, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Ісландія заявили, що разом закуплять засоби протиповітряної оборони для України на суму 107,5 млн євро, при цьому внесок Литви становитиме 6 млн євро. В свою чергу Міністерство оборони Нідерландів самостійно заявило, що закупить для неї чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-EG на суму 150 мільйонів євро.