Нідерланди закуплять для України радари для ППО на €150 мільйонів

Міністерство оборони Нідерландів у рамках сприяння протиповітряній обороні України закупить для неї чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-EG на суму 150 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що такі РЛС можуть використовуватися для виявлення, визначення місцезнаходження, супроводу та ідентифікації як повітряних, так і наземних і морських цілей.

У міністерстві також зазначають, що Нідерланди та низка європейських країн зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16: поки що - в "обмеженій кількості", яка надалі може бути збільшена.

"Разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію зусиль Європи щодо цього. Усі учасники зараз працюють над змістом навчальних курсів, консультуючись, зокрема, з Бельгією, Люксембургом, Великобританією та представниками галузі", - йдеться у повідомленні.

Паралельно планується створити навчальний центр F-16 в одній із країн Східної Європи, яка є членом НАТО, аби задовольнити відповідну потребу у довгостроковій перспективі.

Зазначимо, що згідно з даними на сайті виробника РЛС VERA-EG – чеської компанії ERA, система має дальність до 400 кілометрів, повний огляд (але одночасно – лише 120 градусів), працює в діапазоні частот 50 МГц – 18 ГГц, може відстежувати до 500 цілей в реальному часі і зберігає дані про 10 тисяч цілей.

У відомстві також нагадують, що напередодні було оголошено про виділення з Міжнародного фонду для України (IFU) 92 мільйони євро на закупівлю засобів ППО для України протягом найближчих місяців, у тому числі радарів, гармат та значної кількості боєприпасів (щоправда, Великобританія називала суму 92 мільйони фунтів, тобто 107,5 мільйона євро).

Крім того, 15 червня на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Нідерланди мають намір оголосити про виділення 40 мільйонів євро на закупівлю засобів ППО в рамках багатостороннього партнерства: зазначено, що їх буде доставлено до України вже "найближчим часом" .

Нагадаємо, що, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, після узгодження всіх питань щодо навчання українських пілотів розглядатиметься питання вже про передачу Україні самих винищувачів.