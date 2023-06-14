Нидерланды закупят для Украины радары для ПВО на €150 миллионов

Министерство обороны Нидерландов в рамках содействия противовоздушной обороне Украины закупит для нее четыре пассивных радиолокационные системы VERA-EG на сумму 150 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что такие РЛС могут использоваться для обнаружения, определения местоположения, сопровождения и идентификации как воздушных, так и наземных и морских целей.

В министерстве также указывают, что Нидерланды и ряд европейских стран сейчас работают над тем, чтобы как можно скорее начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16: пока - в "ограниченном количестве", которое в дальнейшем может быть увеличено.

"Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию усилий Европы в этом отношении. Все участники сейчас работают над содержанием учебных курсов, консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Великобританией и представителями отрасли", - говорится в сообщении.

Параллельно планируется создать учебный центр F-16 в одной из стран Восточной Европы, являющейся членом НАТО, дабы удовлетворить соответствующую потребность в долгосрочной перспективе.

Отметим, что согласно данным на сайте производителя РЛС VERA-EG - чешской компании ERA, система имеет дальность до 400 километров, полный обзор (но одновременно - лишь 120 градусов), работает в диапазоне частот 50 МГц - 18 ГГц, может отслеживать до 500 целей в реальном времени и хранит данные о 10 тысячах целей.

В ведомстве также напоминают, что накануне было объявлено о выделении из Международного фонда для Украины (IFU) 92 миллиона евро на закупку средств ПВО для Украины в ближайшие месяцы, в том числе радаров, пушек и значительного количества боеприпасов (правда, Великобритания называла сумму 92 миллиона фунтов, то есть 107,5 миллиона евро).

Кроме того, 15 июня на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Нидерланды намерены объявить о выделении 40 миллионов евро на закупку средств ПВО в рамках многостороннего партнерства: указано, что их доставят в Украину "в самое ближайшее время".

Напомним, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, после согласования всех вопросов об обучении украинских пилотов будет рассматриваться вопрос уже о передаче Украине самих истребителей.