Обучение украинских пилотов на F-16 в Дании может начаться в августе, – СМИ

Дания может начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе. Об этом пишет Reuters.

Журналисты цитируют датское агентство Ritzau, которое сообщило, что исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен в четверг внесет предложение о начале обучения. Это будет сделано на заседании контактной группы по обороне Украины под руководством США.

Нидерланды и Дания возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и предоставлению F-16 Украине, хотя официальное решение о поставках самолетов еще не было принято.

Недавно министер бороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила Reuters, что украинские пилоты могут начать тренировки на F-16 этим летом.

А Politico со ссылкой на и.о. министра обороны Дании писало, что старт учений будет в июле.

"Я ожидаю, что до конца июня мы официально создадим эту программу, и, надеюсь, после этого мы сможем начать обучение", – сказал тогда Трольс Лунд Пульсен.

Он отмечал, что после этого, вероятно, понадобится до полугода для поставки истребителей в Украину,