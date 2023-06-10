Канада присоединяется к "авиационной коалиции" и предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что правительство страны решило предоставить Украине новый пакет военной помощи стоимостью в 500 млн канадских долларов (более 370 млн долларов США). Кроме того, Катада также присоединится к авиационной коалиции.

Об этом Трюдо рассказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Канада оказывает Украине разностороннюю помощь с первых дней полномасштабной войны и ее объем превысил 5 миллиардов долларов США. Во время выступления канадский премьер объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи для Украины.

По его словам, Оттава передаст украинским военным 287 дополнительных ракет АИМ-7 Sparrow и 10 тысяч снарядов по калибру 155 миллиметров.

Ранее правительство Канады решило передать Украине 43 ракеты AIM-9 из запасов CAF с расчетом, что оружие поможет Украине защитить небо от российских атак.

Трюдо также пообещал, что в ближайшее время в Украину доставят 122 бронированных автомобилей Roshel, обещанных ранее. Сейчас в Украине уже 88 из них.

Канада также усилит санкционное давление на Россию и введет новые санкции против физических и юридических лиц.

В ходе двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Джастина Трюдо была достигнута договоренность о том, что Канада официально присоединяется к "коалиции истребителей". Страна примет участие в части тренировок украинских пилотов и обслуживании самолетов.

Уже восемь европейских стран присоединились к "авиационной коалиции", которая подготовит украинских пилотов и предоставит Украине западные истребители, в частности F-16.