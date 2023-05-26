Канада передаст Украине ракеты AIM-9: что это за оружие

Правительство Канады решило, что на безвозмездной основе передаст Украине 43 ракеты AIM-9 из запасов CAF с расчетом, что оружие поможет Украине защитить небо от российских атак.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анина Ананд, передает пресс-служба правительства.

AIM-9 Sidewinder - американская ракета класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия. AIM-9 находится на вооружении в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и других странах мира. В разные годы ракету эксплуатировали военно-воздушные силы более 50 стран.

Она также проинформировала, что анонсированная в апреле поставка стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. В Украину уже доставлены пулеметы, автоматы, чистящие наборы и магазины. В пути – 1 млн патронов калибра 5,56 мм и 4800 штурмовых винтовок. Ожидается, что к лету все 21 тысяча единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона боеприпасов будут в Украине.

"Поддержка Украины по Канаде непоколебима. Когда я путешествую по Канаде, я вижу украинские флаги на домах, малых предприятиях и автомобилях – потому что канадцы понимают, что борьба Украины за самооборону – это также борьба за суверенитет, свободу и независимость. На сегодняшней продуктивной встрече мы обсуждаем. самые неотложные оборонные приоритеты Украины, и я подтвердила, что Канада будет рядом, чтобы поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - сказала Анита Ананд.

С начала 2022 года Канада выделила более 8 млрд долларов помощи Украине, в том числе более 1 млрд долларов военной помощи. В эту сумму входят поставки восьми основных боевых танков Leopard 2A4 и одной бронированной эвакуационной машины, зенитно-ракетной системы (NASAMS) с соответствующими боеприпасами, 39 бронированных машин боевой поддержки, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и т.д.

Напомним, в мае Канада также вместе с Латвией проводит обучение для украинских военных. Оттава уже подготовила более 36 000 украинских военнослужащих.