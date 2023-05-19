Канада ввела новые санкции против РФ

Правительство Канады внесло изменения в Регламент о специальных экономических мерах (Россия), добавив 17 физических и 18 организаций. Эти лица связаны с российскими компаниями, предоставляющими военные технологии вооруженным силам России, членами семей фигурантов списка и членами кремлевской элиты.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Канада также указала 30 человек и 8 организаций, причастных к нарушениям прав человека по России, включая депортацию украинских детей.

"Жестокое и неоправданное вторжение России повлекло за собой неизмеримую боль и страдания в Украине и во всем мире - от потери людей и дома до продовольственной и энергетической безопасности. Безрассудная ядерная риторика Путина угрожает всем нам. Наше послание из Хиросимы четкое: партнеры из G7 будут продолжать Россию, чтобы она прекратила войну, и мы не испугаемся ядерной риторики", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как уточняет агентство "Интерфакс-Украина", Канада внесла в списки санкций по России ряд физических и юридических лиц, в том числе уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, главу "Росатома" Алексея Лихачева и министерство образования и науки РФ .

С момента оккупации Россией и попытки незаконной аннексии Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более 2500 физических и юридических лиц в России, Белоруссии и Украине. Часть этих санкций была введена в координацию с союзниками и партнерами Канады.

Ранее Канада вводила санкции против российских пропагандистов и лиц, поддерживающих войну России против Украины. Тогда под санкции попали 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды.