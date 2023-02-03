Канада ввела дополнительные санкции против российских пропагандистов и артистов

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении санкций против российских пропагандистов и лиц, поддерживающих войну России против Украины. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба правительства Канады.

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Ограничения ввели в отношении 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды.

В частности, под санкции Канады попали:

российская медиакомпания "Россия сегодня", включающая пропагандистские ресурсы РИА Новости, Украина.ру, Baltnews; ИноСМИ и т.п.;

United World International и "Фонд борьбы с репрессиями", связанные с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным;

российские артисты Николай Басков, Дима Билан, Надежда Бабкина, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Олег Газманов, Михаил Боярский, Марат Башаров, Ирина Аллегрова, Лариса Долина и другие.

"Российская дезинформация привела к страданиям миллионов. В поисках фальшивого доверия для поддержки своей лжи президент Владимир Путин призвал россиян посредством публичных платформ распространять дезинформацию и пропаганду. Президент Путин пытается манипулировать общественным мнением. Канада не терпит распространение дезинформации и пропаганды", - заявила Жоли.

Канада вводит санкции, ориентируясь на американских, британских, европейских и украинских коллег. Отметим, что в настоящее время США в своей санкционной политике сфокусированы на уменьшении возможностей РФ продолжать войну. Так, США ввели санкции против лиц и компаний, помогающих России покупать оружие.

Кроме того, накануне Министерство финансов США признало российскую ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Соответственно США ввели санкции против ЧВК и ее глобальных союзников.