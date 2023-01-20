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США признали ЧВК "Вагнер" преступной организацией

США признали ЧВК "Вагнер" преступной организацией

Министерство финансов США признало российскую ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Об этом в пятницу 20 января заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает CNN.

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"Это решение подтверждает трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе из-за постоянной модели серьезной преступной деятельности", — сказал Кирби.

Он добавил, что вскоре США введут санкции против ЧВК и его глобальных союзников, не уточнив о ком именно идет речь.

"Вагнер становится конкурирующим центром власти для российской армии и других российских министерств", — сказал Кирби и уточнив, что у США есть данные разведки, свидетельствующие о том, что российское Министерство обороны "имеет предостережение" относительно вербовки преступников из российских тюрем в ЧВК "Вагнер".

По словам представителя Совета национальной безопасности, сейчас в Украине дислоцируется около 50 000 боевиков группы "Вагнера", включая 10 000 контрактников и 40 000 осужденных.

Известно, что глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. Свою "мечту" он хочет реализовать путем участия собственных наемников в войне в Украине.

В то же время в Институте изучения войны считают, что в Кремле пытаются помешать Пригожину поднять свой авторитет в РФ, ведь он продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера Путина.

Автор:
Вита Молодан