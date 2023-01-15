ВСУ ликвидировали 77% заключенных из ППК "Вагнер"

Вооруженные силы Украины в процессе уничтожения российских военных группировок на украинской территории ликвидировали 77% осужденных, воевавших в составе ЧВК "Вагнер".

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Об этом 15 января в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его данным из-за упрощенной "процедуры" ЧВК "Вагнер" вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) 38 244 человека для использования в ведении войны против Украины.

"ВСУ "сняло с учета" (убило, ранило, отправило в безвестность или плен) – 29 543. Могилизация российских зэков сейчас – 77%", — рассказал Подоляк.

В общей сложности по состоянию на 15 января ВСУ ликвидировали 115 290 российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.

Кроме того, российский оборонный сектор начал прибегать к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время.