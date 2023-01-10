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ВСУ уничтожили катер россиян в Херсонской области
Силы обороны Таврического направления ликвидировали катер и две маломоторные лодки с диверсионными группами россиян на Днепре в Херсонской области. Об этом 10 января в эфире 24 канала сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.
"Происходят действия ДРГ противника, в том числе на плавсредствах вблизи Херсона, на островах плавнях, которые противных использует для прикрытия. За последнее время нашими силами и были обезврежены такие плавсредства — катер и две лодки", — сказал Ерин.
Утром Генштаба ВСУ сообщили, что количество пораженных катеров и кораблей врага уже выросло с 16 до 17 единиц.
Впоследствии пресс-служба Министерства обороны Украины уточнила, что в дельте реки Днепр, в районе острова Беллогрудый, силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами поразили вражеский катер. Тип катера пока уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно сообщал, что в течение 2022 года Силы обороны уничтожили более 100 тысяч солдат РФ, 3 тысячи танков, 6 тысяч боевых бронированных машин, две тысячи артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых.
За прошлый год украинские защитники освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% всех оккупированных Россией территорий. В частности, был деоккупирован Херсон.