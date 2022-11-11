ВСУ зашли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. ГУР советует оккупантам сдаваться

Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город. Об этом 11 ноября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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ГУР обратилось к российским военным, которых их командование бросило, убегая из города от ВСУ.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", - рекомендуют в ГУР.

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует российским военным сохранение жизни и безопасности. Украинская сторона соблюдает Женевские конвенции, гарантирует военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность обмена на украинских военнослужащих, находящихся в плену в РФ.

Чтобы безопасно сдаться в плен, нужно позвонить по горячей линии государственного проекта Украины "Хочу жить ": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Также можно написать в чат-бот "Хочу жить" .

Россиянам, не имеющим возможности сообщить о желании сдаться в плен по телефону или через чат-бот, нужно следовать следующему алгоритму действий:

1. Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз;

2. Поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань);

3. Кричите: "Сдаюсь!";

4. Подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.

Алгоритм сдачи в плен для группы или подразделения:

1. Сложите все оружие и отойдите;

2. Станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите его – оно не должно быть в боевом положении);

3. Отправьте переговорщика (офицера или старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг.

Гражданам Украины, которых насильственно мобилизовали россияне, нужно сообщить об этом украинским военным . После сдачи в плен на допросе нужно сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию.

Известно, что большая часть россиян не смогли пересечь Днепр после того, как руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

Такие оккупанты переодеваются, выбрасывают свою военную форму, пытаются прятаться в гражданской одежде.

Местные жители в социальных сетях уже публикуют видео, на которых видно, как херсонцы встречают ВСУ - с песнями, цветами и украинскими флагами.

Тем временем ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, но в Генштабе предупредили, что наступательные действия продолжаются и на Херсонском направлении. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.