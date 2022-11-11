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ЗСУ зайшли до Херсона, місто повертається під контроль України. ГУР радить окупантам здаватися

ЗСУ зайшли до Херсона, місто повертається під контроль України. ГУР радить окупантам здаватися

Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто. Про це 11 листопада повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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ГУР звернулося до російських військових, яких їх командування кинуло, тікаючи з міста від ЗСУ.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде подавлено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", - рекомендують в ГУР.

У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує російським військовим збереження життя та безпеку. Українська сторона дотримується Женевських конвенцій, гарантує військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість обміну на українських військовослужбовців, які перебувають у полоні в РФ.

Щоб безпечно здатися в полон, потрібно зателефонувати на гарячу лінію державного проєкту України "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Також можна написати в чат-бот "Хочу жить".

Росіянам, які не мають можливості повідомити про бажання здатися в полон по телефону чи через чат-бот, потрібно слідувати наступному алгоритму дій:

1. Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз;
2. Підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина);
3. Кричіть: "Здаюся!";
4. Підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.

Алгоритм здачі в полон для групи чи підрозділу:

1. Складіть всю зброю і відійдіть;
2. Станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її – вона не повинна бути в бойовому положенні);
3. Відправте переговорника (офіцера або найстаршого за званням) – він повинен бути беззбройним і мати білий прапор.

Громадянам України, яких насильно мобілізували росіяни, потрібно повідомити про це українських військових. Після здачі в полон на допиті потрібно повідомити українським військовим свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу релевантну інформацію.

Відомо, що велика частина росіян не змогла перетнути Дніпро після того, як керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

Такі окупанти перевдягаються, викидають свою військову форму, намагаються ховатися в цивільному одязі.

Місцеві жителі в соціальних мережа вже публікують відео, на яких видно, як херсонці зустрічають ЗСУ - з піснями, квітами та українськими прапорами.

Тим часом ЗСУ продовожують звільняти українську землю, але в Генштабі попередили, що наступальні дії на Херсонському напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.

Автор:
Віта Молодан